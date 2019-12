Tg Roma e Lazio, le notizie del 13 dicembre 2019

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

MALTEMPO, A ROMA SCUOLE CHIUSE E TRAFFICO INTENSO

Scuole chiuse oggi a Roma per l'ordinanza della sindaca, Virginia Raggi, che a seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, ha disposto anche la chiusura di cimiteri, parchi e ville storiche. Nella Capitale, dalle prime ore della mattina, e' caduta una pioggia battente che ha causato alcuni allagamenti in zona Verano, piazza Bologna e al Fleming. Rallentamenti e traffico intenso su via del Muro Torto, via Tiburtina e in via Cristoforo Colombo. Sui social, pero', non sono mancate critiche alla Raggi per la decisione di chiudere le scuole, considerata la portata non eccezionale delle piogge.

DOMANI A PIAZZA SAN GIOVANNI LA MANIFESTAZIONE DELLE SARDINE

Domani alle 15, in piazza San Giovanni, si terra' la manifestazione delle Sardine. Dopo aver invaso Bologna e i maggiori capoluoghi d'Italia, il movimento anti-Salvini e' pronto per affrontare la piazza di Roma. Oltre diecimila le persone previste all'evento. Gia' dalle prime ore del mattino partiranno i divieti di sosta intorno all'area dei giardini della Basilica di San Giovanni. In base all'affluenza, i vigili e la Questura, per motivi di sicurezza potrebbero decidere di chiudere alcune strade limitrofe. Dalle 16 sara' inoltre sospesa la fermata metro San Giovanni.

ROMA, RAGGI: DA OGGI 'STATO DI FAMIGLIA' ANCHE IN EDICOLA

È gia' attivo in oltre 70 edicole di Roma, il nuovo servizio del Campidoglio che consente di ottenere presso i chioschi aderenti il rilascio delle certificazioni anagrafiche e di stato civile. L'iniziativa e' stata illustrata oggi in Campidoglio dalla sindaca, Virginia Raggi, presente insieme a suo figlio. Le edicole che hanno aderito fino ad oggi sono 100, dislocate in tutti i Municipi: di queste 73 hanno ricevuto l'idoneita' al servizio, per le altre 27 sono in corso le procedure per l'iter autorizzativo. "In questo modo- ha spiegato Raggi- da un lato avviciniamo l'amministrazione ai cittadini, dall'altro ci facciamo aiutare dagli edicolanti che, grazie a questa iniziativa, possono respirare visto il periodo di crisi del loro settore".