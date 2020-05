Tg Roma e Lazio, le notizie del 12 maggio 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CORONAVIRUS, NEL LAZIO 22 NUOVI CASI: A ROMA NESSUN DECESSO

Nel Lazio sono 22 i nuovi casi di positivita' al coronavirus, 4 i decessi. I numeri odierni sono emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 alla presenza dell'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato. "Quello di oggi- ha detto- e' il dato piu' basso dal lockdown e si registra un trend allo 0,3% in discesa in tutte le province con un solo caso a Latina e nessun decesso nella citta' di Roma". Proseguono, indine, i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate

OMCEO ROMA: DA 25 GIUGNO AMBULATORI APERTI 8-20, ANCHE WEEKEND

Dopo due mesi di chiusura le attivita' ambulatoriali a Roma riapriranno a pieno regime dal 25 giugno. La decisione e' stata presa durante un incontro tra il presidente dell'Omceo Roma, Antonio Magi e i rappresentanti della Regione Lazio a cui hanno preso parte anche i sindacati del settore e i direttori delle Asl: "Cercheremo il piu' possibile di ridurre le liste d'attesa- ha detto Magi- tenendo aperti gli ambulatori dalle 8 alle 20, anche il sabato e la domenica, per recuperare tutte quelle visite che fino ad oggi sono state perse".

ROMA, MOVIMENTI CASA IN PROTESTA PER BUONI SPESA

Circa una cinquantina di manifestanti si sono radunati questa mattina, sotto il Dipartimento delle Politiche sociali di Roma, per protestare contro la mancata erogazione dei buoni spesa. "Solo un terzo di questi e' stato emesso per gli aventi diritto, non il 95%, come dice Raggi- hanno gridato i manifestanti, coordinati dai movimenti per il Diritto all'abitare- le famiglie stanno facendo la fame dietro le promesse di questo ufficio". I manifestanti hanno quindi annunciato che in mancanza di risposte il presidio andra' avanti ad oltranza.

ROMA, ESERCITO: DA DOMANI AL VIA SANIFICAZIONE CHIESE

Partira' domani, in vista di una futura apertura ai fedeli, la sanificazione delle aree esterne ed interne delle chiese capitoline. A farsene carico sara' l'Esercito italiano, su specifica richiesta del Vicariato di Roma che, in collaborazione con il Comune, procedera' secondo uno specifico calendario per un totale di 337 chiese parrocchiali che insistono sul territorio della Diocesi di Roma. L'attivita' prendera' il via nella mattinata di domani presso la Basilica Don Bosco mentre nel pomeriggio sara' la volta della Parrocchia del Divino Amore.