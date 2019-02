Tg Roma e Lazio, le notizie del 12 febbraio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

A ROMA LA PROTESTA DEI PASTORI SARDI SUL PREZZO DEL LATTE

E' arrivata fino a Roma la protesta dei pastori sardi per il prezzo del latte. In centinaia si sono ritrovati questa mattina in piazza Montecitorio, insieme ai produttori di olio d'oliva colpiti dal maltempo, per partecipare alla manifestazione della Coldiretti. Il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha convocato per domani le associazioni di categoria e le imprese per ragionare su una strategia unitaria da proporre al governo. Per il governatore "e' fondamentale risollevare le sorti di un settore vitale per il tessuto produttivo del nostro Paese".

REGIONE SBLOCCA 180 MLN PER LA ROMA-LIDO: IN ARRIVO 11 TRENI

La Regione Lazio ha sbloccato 180 milioni di euro per il rinnovo totale della linea ferroviaria Roma-Lido. Ad annunciarlo il governatore, Nicola Zingaretti: "Sono in arrivo 11 nuovi treni per le ferrovie ex concesse e 180 milioni per potenziare la Roma-Lido" ha detto Zingaretti. Grazie a questi fondi sara' possibile inoltre realizzare le banchine di emergenza e adeguare gli impianti con un restyling delle stazioni. Soddisfatta la sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Bene Zingaretti. Ora lavoriamo insieme".

ROMA, SIT-IN FORZA ITALIA SOTTO ASSESSORATO: BASTA BUCHE

Scendono in piazza a Roma i 'gilet azzurri' di Forza Italia: con lo slogan 'Basta buche', parlamentari, consiglieri regionali e comunali hanno protestato sotto la sede dell'assessorato capitolino ai Lavori pubblici per chiedere le dimissioni della sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dell'assessore Margherita Gatta. "Nel 2018 hanno mandato indietro 380 milioni perche' non sanno come spendere i soldi. E' una vergogna - ha spiegato Davide Bordoni, capogruppo capitolino di Forza Italia- Protestiamo per la situazione imbarazzante delle strade".

AMATRICE, PRODOTTI TIPICI IN AREA HOSPITALITY DEL 'SEI NAZIONI'

La nazionale di rugby italiana mangia i prodotti tipici di Amatrice. La collaborazione e' iniziata lo scorso 24 novembre in occasione del test match contro gli All Blacks e continuera' per tutta la durata del Sei Nazioni. Il Consorzio Amatrice 2.0 ha messo a disposizione i migliori prodotti del territorio rietino per i rinfreschi organizzati nell'area hospitality. Un'occasione in piu' per andare allo stadio Olimpico e tifare azzurri in occasione della prossima partita contro l'Irlanda, in programma il 24 febbraio.