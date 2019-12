Tg Roma e Lazio, le notizie del 12 dicembre 2019

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

A CASAL BRUCIATO BARRICATE E FIAMME CONTRO TERMOSIFONI SPENTI

Momenti di tensione a Casal Bruciato, a Roma, dove questa mattina e' andata in scena una protesta dei cittadini di via Diego Angeli a causa del mancato funzionamento dei termosifoni nelle case comunali. Al centro della strada sono state date alle fiamme cassette di legno e altro materiale. Quando le forze dell'ordine hanno spostato dal centro della strada i cassonetti che i cittadini avevano messo per bloccare la circolazione, alcuni abitanti degli alloggi popolari hanno tentato di opporsi. La calma e' tornata non appena e' arrivato sul posto un tecnico incaricato dal Comune di Roma di sistemare e avviare le caldaie non funzionanti.

RIFIUTI, ACEA LANCIA PICCOLI IMPIANTI COMPOSTAGGIO ANCHE PER ROMA

Si chiamano 'Acea Smart Comp', e sono piccoli impianti di compostaggio che trattano il rifiuto organico prodotto dalle mense e dalla ristorazione delle utenze commerciali. E' il progetto presentato oggi dal direttore area Ingegneria e Servizi di Acea, Alessandro Filippi, che ha sottoscritto un primo accordo con Fiera di Roma. L'idea della multiutilty e' di installare 250 Smart Comp entro il 2022 in tutta Italia, anche su Roma, eliminando in questo modo il traporto di 5.000 autocarri e risparmiando 3.600 tonnellate di Co2.

ROMA, NUOVO LOOK PER VIA DEL TRITONE E VIA DUE MACELLI

Via del Tritone e Via Due Macelli saranno riqualificate grazie a una donazione di 3 milioni di euro della Rinascente, che ha sottoscritto con il Campidoglio una convenzione presentata oggi sul rooftop dello store dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'intervento, che partira' a settembre 2020, riguarda il rifacimento delle carreggiate, dei marciapiedi, e l'ampliamento degli spazi pedonali. "Ancora una volta Roma promuove una lungimirante collaborazione tra pubblico e privato- ha spiegato Raggi- Si tratta di un intervento che valorizzera' ulteriormente la rete commerciale della zona". +

A PALAZZO BARBERINI NUOVO ALLESTIMENTO CAPOLAVORI DEL SEICENTO

Il Seicento torna a risplendere a Palazzo Barberini. Oggi sono state riaperte al pubblico 10 sale dell'Ala nord, completamente restaurate e con un nuovo percorso composto di 80 opere, alcune mai esposte come quelle dedicate alla pittura di genere di Frans Francken il Giovane. Tre le sale dedicate a Caravaggio. Aperta anche una ex cappella del Palazzo trasformata in sala a inizi Ottocento, dove e' esposto l'Altarolo portatile di Annibale Carracci.