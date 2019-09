Tg Roma e Lazio, le notizie dell'11 settembre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

AMBIENTE, DEFINITIVAMENTE CHIUSO TMB SALARIO, ORA LA BONIFICA

L'impianto Tmb Salario e' definitivamente chiuso e non riaprira' mai piu'. Alla struttura dedicata al trattamento dei rifiuti indifferenziati, andata a fuoco nel dicembre 2018, e' stata revocata dalla Regione Lazio l'Autorizzazione integrata ambientale. Questo vuol dire che non potra' piu' aprire e che al suo interno non potranno piu' essere stoccati i rifiuti, i cui nauseanti odori hanno infestato per anni i quartieri lungo la via Salaria. Ora puo' partire la bonifica e la riqualificazione ambientale dell'area. Soddisfazione e' stata espressa dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, e dal presidente del III Municipio, Giovanni Caudo.

RIFIUTI, 350MILA BOTTIGLIE IN 6 SETTIMANE CON +RICICLI+VIAGGI

Sono state circa 350mila le bottiglie di plastica che sono state riciclate in poco piu' di 6 settimane grazie all'iniziativa di Atac +Ricicli+Viaggi. Ora, conclusa la fase della sperimentazione, il servizio sara' esteso a molte altre stazioni metro della Capitale. "Ogni giorno le macchinette sono prese d'assalto da migliaia di utenti che si mettono in fila per usufruire del servizio e accumulare crediti da utilizzare per l'acquisto dei biglietti del trasporto pubblico- ha ricordato il sindaco Virginia Raggi- Code che aumentano di ora in ora a testimoniano il successo di quest'iniziativa". Le macchinette mangiaplastica si trovano, per ora, alle metro San Giovanni, Cipro e Piramide.

SPAZIO, L'OSSERVATORIO DI CAMPO CATINO SCOPRE TRE PIANETI

Un sistema di tre pianeti extrasolari, e in uno di questi potrebbe esserci vita. La scoperta e' avvenuta grazie anche al contributo dell'Osservatorio Astronomico di Campo Catino, in provincia di Frosinone, nell'ambito dei lavori del programma Tess della Nasa, che per questo motivo e' stato premiato dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, con il riconoscimento 'Il futuro e' oggi'. "Il compito delle istituzioni e' ringraziarvi, perche' su questo come su altri campi dimostriamo che l'Italia ha una potenzialita' importante con ricercatori di livello internazionale", ha detto Buschini.

TRASPORTI, 16 SETTEMBRE LUNEDÌ NERO: A SCUOLA CON SCIOPERO BUS

E' in arrivo un lunedi' nero per cittadini, pendolari e turisti che utilizzano il trasporto pubblico per i propri spostamenti. Proprio in coincidenza con il rientro a scuola degli studenti romani, infatti, e' stato indetto uno sciopero dei trasporti per il 16 settembre che riguardera' i lavoratori del consorzio Roma Tpl, che gestisce circa un centinaio di linee periferiche della Capitale. Lo sciopero e' previsto per tutta la giornata, e il servizio verra' assicurato solamente nelle tradizionali fasce di garanzia: dall'inizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20, poi braccia incrociate fino a fine servizio. Sara' invece tutto regolare sulle linee Atac.