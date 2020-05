Tg Roma e Lazio, le notizie dell’11 maggio 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CORONAVIRUS, NEL LAZIO 25 NUOVI CASI: DATO PIÙ BASSO DA LOCKDOWN

Nel Lazio sono 25 i nuovi casi di positivita' al coronavirus, 5 i decessi. I numeri odierni sono emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 alla presenza dell'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato. "Quello di oggi- ha detto- e' il dato piu' basso dal lockdown e si registra un trend allo 0,3%". Inoltre, ha annunciato D'Amato, "da domani mattina sara' attivo il primo modulo da 12 posti letto della RSA di Albano. Una struttura molto importante che a regime avra' 50 posti letto".

ROMA, NELLA NOTTE SCOSSA MAGNITUDO 3.3 IN ZONA FONTE NUOVA

Paura all'alba nella Capitale. Una scossa di magnitudo 3.3 con epicentro nella zona di Fonte Nuova, a nord-est di Roma, ha fatto tremare tutta la citta' e le aree limitrofe, spaventando migliaia di cittadini, alcuni dei quali si sono riversati in strada, nonostante la pioggia. Fortunatamente non si sono riscontrati danni a persone o cose, anche alla centrale operativa dei vigili del fuoco non sono arrivate segnalazioni di questo tipo ma solo richieste di informazioni. Rassicurazioni anche da Piero Presutti, primo cittadino di Fonte Nuova: "Un forte boato e tanta comprensibile paura- ha detto- qui ci sono persone che provengono da zone vicine ad Amatrice, e quindi sono particolarmente sensibili".

CORONAVIRUS, ZINGARETTI VISITA GDF PER AVVIO TEST SIEROLOGICI

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha visitato questa mattina il Comando Generale della Guardia di Finanza a Roma, in occasione dell'avvio dell'indagine sierologica Covid-19 che prevede la somministrazione di 300mila test sugli operatori sanitari del Lazio, compresi i medici di medicina generale, pediatri e farmacisti, per una platea di oltre 100mila soggetti e anche per le Forze dell'Ordine. "La mia presenza qui oggi- ha spiegato Zingaretti- e' fondamentale per dare il via a quella che sara' la piu' imponente indagine sierologica mai svolta nel nostro Paese".

DI BERARDINO: ACCELERARE SU CIG, NEL LAZIO PAGATE 17MILA SU 170MILA

Nel Lazio sono 17mila le persone che hanno beneficiato della cassa integrazione, a fronte delle 170mila richieste. Numeri che l'assessore regionale al Lavoro, Claudio Di Berardino, ha definito "molto lontani dai bisogni e dalle esigenze delle varie famiglie". Per questo lo stesso assessore ha lanciato un appello all'Inps perche' si appresti a vagliare e pagare tutte le domande mancanti: "Bisogna dare un'accelerata all'erogazione perche' la gente ha bisogno di avere questo sussidio per gara