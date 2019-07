Tg Roma e Lazio, le notizie dell'11 luglio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

EMANUELA ORLANDI, VUOTE TOMBE CIMITERO TEUTONICO AL VATICANO

Le tombe del Cimitero Teutonico che si trova all'interno delle mura vaticane sono vuote. L'inattesa scoperta questa mattina durante l'apertura alla presenza di Pietro Orlandi e del legale Laura Sgro'. Si cercava la certezza che il corpo di Emanuela Orlandi, scomparsa 36 anni fa, non fosse li'. A chiedere questa verifica era stata con un'istanza la famiglia di Emanuela Orlandi, dopo l'arrivo di una lettera anonima con l'indicazione della tomba dell'Angelo presente nel piccolo cimitero dello Stato Vaticano. "Tutto ci aspettavamo tranne che fossero vuote", ha commentato Pietro Orlandi.

ROMA, IRRUZIONE MOVIMENTI PER LA CASA IN REGIONE LAZIO

Irruzione dei Movimenti per il diritto all'abitare, questa mattina, nella sede della giunta della Regione Lazio, prima di una conferenza stampa a cui doveva prendere parte il presidente Nicola Zingaretti. Una trentina di persone, con minori al seguito, si sono introdotti a forza nello stabile di via Cristoforo Colombo, nonostante la presenza degli addetti alla sicurezza, che non sono riusciti a contenerli. Alcuni di loro si sono incatenati ai cancelli.

ZINGARETTI: CON RIFORMA SERVIZI NUOVO MODELLO PER OCCUPAZIONE

Nasce nel Lazio un nuovo modello di servizi per il lavoro. Ad annunciarlo il presidente della Regione, Nicola Zingaretti. La riforma si articola in quattro interventi: la nascita dell'Agenzia regionale per il lavoro, 7 bandi di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 355 dipendenti, l'attribuzione di nuove competenze ai centri per l'impiego e l'attivazione di nuovi servizi e infrastrutture. "Il lavoro e' l'emergenza nazionale - ha spiegato Zingaretti- Oggi lanciamo un nuovo modello per l'occupazione in sintonia con i bisogni dei lavoratori.

ROMA, SALVATA FAMIGLIA PICCOLI ANATROCCOLI A PIAZZALE FLAMINIO

Una famiglia di anatroccoli, la mamma con i propri piccoli, e' stata salvata da una pattuglia della Polizia di Roma Capitale. Gli agenti, appena notato il piccolo gruppo mentre vagava tra i veicoli, lungo le strade intorno a piazzale Flaminio, sono scesi subito dal mezzo di servizio adoperandosi per metterli al riparo da possibili investimenti. Con pazienza, il personale ha 'scortato' a piedi la famigliola, consentendole di raggiungere in sicurezza il laghetto di Villa Borghese.