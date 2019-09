Tg Roma e Lazio, le notizie del 10 settembre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

ROMA ELIMINA 3 STRADE DEDICATE A FASCISTI, ORA VITTIME OLOCAUSTO

Il Campidoglio cancella i toponimi intitolati a scienziati e intellettuali del Ventennio. La Giunta capitolina ha infatti approvato una delibera che prevede il cambio di nome di tre vie, due dedicate al neuropsichiatra Arturo Donaggio e una al biologo Edoardo Zavattari, redattori e firmatari del Manifesto fascista della razza del 1938. A Primavalle via Donaggio diventa via Mario Carrara - uno dei padri della medicina legale italiana - mentre via Zavattari, in zona Castel Romano, si trasforma in via Enrica Calabresi, zoologa italiana di origine ebraica, vittima dell'Olocausto.

SCUOLA, NUOVA PROROGA PER BANDO MENSE ROMA: SI VA AL 31 DICEMBRE

Ancora una proroga per il bando sulla refezione scolastica capitolina. Dopo quella che portava la scadenza al 30 di questo mese, ecco l'ultima che allunga i tempi fino al 31 dicembre. Ad annunciarlo oggi l'assessore alla Scuola di Roma Capitale, Laura Baldassarre, durante la seduta della commissione competente. Fermo, dunque, il tanto criticato bando dei nidi e delle materne di Roma che porterebbe la spesa a circa 3,4 euro a bambino. La proroga, pero', non e' bastata a calmare gli animi dei lavoratori che hanno indetto comunque uno sciopero per il 16 e 17 settembre, i primi due giorni di apertura delle scuole.

SEI RAPINE IN 26 MINUTI, CACCIA AL RAPINATORE A SAN GIOVANNI

E' caccia all'uomo che ieri in zona San Giovanni, a Roma, ha messo a segno sei rapine nel giro di 26 minuti. L'uomo, armato di pistola, ha iniziato il suo personalissimo 'tour' in via Cristoforo Colombo dove ha puntato l'arma contro uno scooterista e lo ha derubato del mezzo. A bordo del motociclo ha poi rapinato due farmacie, un forno, un supermercato e un altro negozio, portando via 2.800 euro. Immediate le ricerche da parte della Polizia. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza dei vari esercizi commerciali.

DOMANI J-AX CANTA A OSTIA LIDO, DAL 'TORMENTONE' ALLA PIAZZA

J-Ax sbarca a Ostia Lido. Dopo avere lanciato il tormentone estivo che ha fatto della spiaggia di Roma una delle piu' citate di questa estate, il cantante partecipera' domani pomeriggio, in piazza dei Ravennati, all''Algida red party'. L'evento nasce per promuovere l'inclusione sociale nel X Municipio. "Ho sposato fin da subito il progetto perche' fin da ragazzo ho frequentato Ostia" ha dichiarato J-Ax. Il video della canzone 'Ostia Lido' ha raggiunto 47 milioni di visualizzazioni, rimanendo nelle classifiche da settimane.