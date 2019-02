Tg Roma e Lazio, le notizie del 8 febbraio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

RIFIUTI, VERSO BOCCIATURA BILANCIO AMA DA GIUNTA CAMPIDIGLIO

Il Campidoglio ha deciso di bocciare il bilancio di Ama del 2017. Una scelta che sarebbe stata presa ieri nel corso di un vertice a cui hanno preso parte il sindaco di Roma Virginia Raggi e l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. L'Assemblea dei soci della municipalizzata e' aperta, ma in queste ore si attende la decisione del socio unico Roma Capitale, che arrivera' attraverso una delibera di Giunta. Se arrivera' l'ufficialita', lo scenario che si apre e' la rimozione dell'attuale Cda. Il nodo contabile e' sempre lo stesso: ci sono 18 milioni di euro di servizi cimiteriali arretrati, relativi alle annualita' 2008-2016, che l'Ama considera crediti ma che il Campidoglio non riconosce.

AMBIENTE, FORESTALE: NEL LAZIO 74 MILA CONTROLLI NEL 2018

Circa 74mila controlli nel 2018, il 15% in piu' rispetto all'anno precedente, per un totale di 1.156 reati rilevati. Poco meno di 4 mila gli illeciti amministrativi riscontrati con un incremento del 33%. È questo il bilancio dell'attivita' dell'anno appena trascorso del Comando Regione Carabinieri Forestale 'Lazio' e dei Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Cagliari. I risultati sono stati presentati questa mattina dal Comandante Cinzia Gagliardi. Un anno di attivita', il 2018, volto alla difesa dell'ambiente e della biodiversita'.

ROMA, DAL 1 APRILE TORNANO 4 MINI BUS AL TRIDENTE CON LINEA 119

Dal primo aprile torneranno i mini bus nel Tridente. Dopo anni di assenza dalle strade del centro, infatti, ripartira' il servizio della linea 119 grazie ai primi quattro nuovi mezzi elettrici recentemente rinnovati dall'Atac. L'annuncio e' arrivato oggi durante la commissione capitolina Trasporti, presieduta da Enrico Stefa'no. I mezzi partiranno dal capolinea di via del Corso, all'incrocio con Piazza del Popolo, e arriveranno a piazza Venezia, per poi tornare indietro su via del Tritone, Trinita' dei Monti e via del Babuino. "La rinascita della linea 119 da aprile e' una rivoluzione importante per il centro" ha commentato Stefa'no.

ATAC DA RECORD NEL 2018: VENDUTI 100 MILIONI DI BIGLIETTI

Il 2018 e' stato un anno record per Atac sul versante delle vendite dei biglietti. Complessivamente l'azienda ha superato quota 100 milioni di titoli venduti corrispondenti a ricavi per un valore di oltre 271 milioni di euro, in crescita del 2,6% rispetto al 2017. Al risultato hanno concorso in buona misura i biglietti turistici per i quali si sono registrati ricavi in crescita del 10,8%. I ricavi di vendita dei Bit, biglietti da 100 minuti, sono aumentati del 2,5%, e quelli degli abbonamenti annuali del 3,8%.