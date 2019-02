Tg Roma e Lazio, le notizie del 7 febbraio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

RIVOLTA SOCIAL CONTRO AGGRESSORI BORTUZZO: INSULTI E MINACCE

"Fate un grandissimo favore all'umanita': suicidatevi". E' uno dei centinaia di insulti comparsi sulle bachece di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due rei confessi dell'agguato all'Axa a colpi di pistola che ha gravemente ferito la promessa del nuoto Manuel Bortuzzo. I due sono in carcere con le accuse di tentato omicidio e detenzione d'arma. Intanto sulle bachece Facebook e' partita la rivolta. "Dovete marcire in galera e subire le umiliazioni peggiori tu e il tuo compare" scrive qualcuno. "Avete rovinato per sempre la vita di un povero innocente, ve ne rendete conto?".

ROMA, PD PROTESTA IN ASSEMBLEA: AMA RISCHIA LIQUIDAZIONE

Protesta dei consiglieri del Partito democratico in Assemblea capitolina, che hanno interrotto i lavori dopo la richiesta, rifiutata dalla maggioranza, di ascoltare l'assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, sulla situazione di Ama. L'azienda, infatti, con il bilancio 2017 non ancora approvato e l'assemblea dei soci di domani che rischia di andare nuovamente deserta, vede avvicinarsi lo spettro della liquidazione. Gli esponenti del Partito democratico hanno anche puntato il dito sull'annuncio della candidata grillina alla presidenza della Regione Abruzzo, Sara Marcozzi, di voler bloccare il trasferimento dei rifiuti della Capitale.

ROMA, ATAC DISERTA COMMISSIONE SU RIAPERTURA STAZIONE REPUBBLICA

Atac ha disertato la commissione Mobilita' del I Municipio dove era stata invitata per fare il punto sulla riapertura della stazione Repubblica della linea A della metropolitana. Migliaia di utenti e cittadini del quadrante dovranno quindi aspettare ancora per sapere quando la stazione potra' riaprire. La stazione e' infatti bloccata dallo scorso 23 ottobre 2018 a causa dell'incidente sulla scala mobile che coinvolse i tifosi del Cska Mosca in trasferta per seguire la partita di Champions League contro la Roma.

ZINGARETTI INAUGURA NUOVA PSICHIATRIA A SAN FILIPPO NERI

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato questa mattina, all'ospedale San Filippo Neri, il nuovo reparto di Psichiatria. Sedici stanze di degenza, un living di condivisione, un giardino terapeutico per un comfort 'alberghiero' eccezionale per la salute mentale in ospedale. "Si tratta di un reparto d'eccellenza- ha spiegato Zingaretti- Purtroppo negli anni del commissariamento tutto il settore delle cure psichiatriche e' stato tra i piu' colpiti, ma adesso siamo di nuovo a livelli positivi".