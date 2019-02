Tg Roma e Lazio, le notizie del 6 febbraio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

STADIO ROMA, CHIESTO RINVIO A GIUDIZIO PER PARNASI E 14 INDAGATI

La Procura di Roma ha chiesto il processo per quindici persone in relazione agli illeciti legati alla costruzione del nuovo stadio della Roma che dovrebbe sorgere nell'area di Tor di Valle. La richiesta di rinvio a giudizio per diverse ipotesi di reato, tra cui l'associazione per delinquere, la corruzione e il finanziamento illecito ai partiti, riguarda l'imprenditore Luca Parnasi, i suoi collaboratori, i consiglieri regionali Michele Civita e Adriano Palozzi, il consigliere comunale Davide Bordoni e il soprintendente speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggi di Roma, Francesco Prosperetti.

MANUEL BORTUZZO, RITROVATA PISTOLA VICINO LUOGO SPARATORIA

È stata ritrovata la pistola utilizzata per fare fuoco contro il nuotatore Manuel Bortuzzo, sabato notte nella zona dell'Axa-Casalpalocco. Gli investigatori della Polizia hanno rinvenuto l'arma a terra nei pressi di Piazza Eschilo, non lontano da dove chi ha sparato contro Manuel e la sua fidanzata ha premuto il grilletto. La Polizia e' sulle tracce delle due persone che in sella a uno scooter hanno sparato tre colpi di pistola di cui uno ha lesionato il midollo del diciannovenne. Tra le varie piste investigative, la principale resta quella dell'errore di persona legata a una rissa avvenuta in un pub.

RAGGI PRESENTA 'REINVEN-TIAMO ROMA', PIANO RIGENERAZIONE URBANA

Trasformare edifici e luoghi abbandonati e degradati, come Bastogi o l'ex Miralanza, in luoghi dove sviluppare progetti di co-housing con una valenza sociale e culturale, selezionati tramite bandi e concorsi di progettazione a livello europeo. Si chiama 'ReinvenTIAMO Roma' ed e' il piano di rigenerazione urbana del Campidoglio presentato oggi dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Partiremo da 14 siti pilota per recuperare immobili abbandonati" ha spiegato Raggi. Tra questi l'ex Filanda di viale Castrense, lo stabilimento Ama di via Crispi e sette edifici scolastici.

DAL TORPEDINO AI FUNGHI, BONTÀ LAZIO AL FRUIT DI BERLINO

Dal pinzimonio con le carote ai finocchi romaneschi, dal pomodoro Torpedino all'asparago verde di Canino. Sono alcune delle specialita' del Lazio che stanno conquistando il Fruit, la Fiera internazionale dell'ortofrutta di Berlino. Lo spazio espositivo di Arsial accoglie i visitatori sempre piu' attratti dal made in Italy. "È uno sforzo che facciamo come Regione Lazio per dare un servizio ai nostri produttori- ha spiegato il presidente di Arsial, Antonio Rosati- Non possiamo competere sul prezzo, ma abbiamo qualcosa che gli altri non hanno: la qualita' e l'eccellenza dei nostri prodotti".