Tg Roma e Lazio, le notizie del 5 ottobre 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi. www.dire.it

PIANO RIFIUTI, E' RAGGI A DOVER INDICARE LA DISCARICA

A bloccare il piano RIFIUTI della Regione Lazio e' l'assenza delle indicazioni della Citta' metropolitana di Roma, guidata da Virginia Raggi. E' questo l'ente che deve sfornare un atto politico che indichi quali siano le aree "idonee", nel territorio di Roma e provincia, a ospitare una nuova discarica. L'indicazione - riportata oggi da Il Messaggero - sarebbe arrivata dal ministero dell'Ambiente, che oggi ha pero' parlato di ricostruzioni fantasiose. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha commentato: "Bisogna prendere atto che il governo ha confermato quello che anche noi sosteniamo da circa tre anni. Ci auguriamo che questa sollecitazione porti alla produzione di questo atto per andare avanti".

MARATONA DI ROMA, TAR RESPINGE RICORSO CONTRO BANDO CAMPIDOGLIO

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Italia Marathon Club e Atielle Roma contro il bando voluto dal Campidoglio per l'organizzazione della Maratona di Roma dal 2019 al 2022. I ricorrenti avevano impugnato il bando pubblicato il 26 marzo scorso, sostenendo che con l'avviso di gara il Comune di Roma avrebbe leso i loro interessi in quanto organizzatori dell'evento dal 1994 e senza attribuzione diretta dal 2005. "La sentenza del Tar e' una splendida notizia per lo sport e per Roma- ha commentato l'assessore comunale allo Sport, Daniele Frongia- Nei prossimi anni realizzeremo una maratona internazionale in linea con le altre grandi citta' europee".

FESTA DEL CINEMA DI ROMA, 38 FILM IN SELEZIONE E STAR HOLLYWOOD

Trentotto film nella Selezione ufficiale, 6 eventi speciali, 14 incontri ravvicinati con le star del cinema, da Martin Scorsese a Isabelle Huppert, da Cate Blanchett a Sigourney Weaver. Sono i numeri e i nomi della tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgera' dal 18 al 28 ottobre all'Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale. L'evento e' stato presentato oggi dal direttore artistico della Festa, Antonio Monda. "Questa Festa e' ormai riconosciuta in tutto il mondo. In tre anni di mia direzione abbiamo avuto il 20 per cento di presenze in piu'". Per il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, "il programma di quest'anno e' bellissimo e la Regione difende questo evento che rende chiaro quanto Roma sia una Capitale mondiale".