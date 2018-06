Tg Roma e Lazio, le notizie del 4 giugno 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

RAGGI PREPARA LISTA SPESA A CONTE, POTERI E 2 MLD TRASPORTI

Dai 2 miliardi di euro destinati alle linee tranviarie e alla linea C della metropoolitana, fino alla concessione dei poteri speciali per Roma. Sono le richieste che il sindaco di Roma, Virginia Raggi, avanzera' al nuovo governo targato Lega e Movimento Cinque Stelle. Il Campidoglio da tempo ha pronta la lista della spesa al Governo. Ufficialmente si parla di "priorita' ai poteri" e non di soldi, ma in realta' si stanno gia' preparando i conti. Tra le questioni potrebbe rientrare anche l'Atac. La speranza del sindaco Raggi e' di dare una svolta all'agenda di lavoro nella seconda parte della consiliatura.

LIBERAZIONE ROMA, RAGGI CONSEGNA MEDAGLIA D'ORO A CENTOCELLE

Il sindaco di Roma, Virginia, Raggi, ha celebrato stamani il 74esimo anniversario della Liberazione di Roma. Raggi ha prima deposto una corona d'alloro a Porta San Paolo, presso la lapide in ricordo dei caduti italiani e stranieri. Poi ha consegnato la medaglia d'oro al merito civile al quartiere di Centocelle, i cui abitanti nel 1944 combatterono armati contro gli occupanti nazisti e i loro alleati della polizia fascista della Repubblica sociale italiana. "I cittadini di Centocelle contrastarono palmo a palmo i nazisti- ha ricordato Raggi- Fu anche per merito loro se i carri armati delle forze di Liberazione giunti a Roma sfilarono a piazza Venezia".

FONDO FUTURO, ZINGARETTI: LAZIO LEADER MICROCREDITO

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha premiato stamani i progetti vincitori della seconda edizione del bando Fondo Futuro. Attraverso questo programma, finanziato con risorse europee, la Regione Lazio ha offerto micro-finanziamenti agevolati, da restituire al tasso di interesse dell'1%, allo scopo di incentivare la nascita di progetti di autoimpiego, l'avvio di nuove imprese e la concretizzazione di idee di sviluppo. Sono stati 372 i progetti "vincitori" che hanno potuto accedere ai 9 milioni di euro messi a bando in questa occasione. "Il Lazio sta diventando la regione leader italiana per il microcredito" ha sottolineato Zingaretti.

AIOP LAZIO, JESSICA FARONI RICONFERMATA PRESIDENTE

Dopo nove anni di mandato, Jessica Faroni e' stata riconfermata presidente dell'Associazione italiana ospedalita' privata del Lazio. La nomina e' avvenuta durante l'Assemblea regionale convocata per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2018-2021. La rielezione e' avvenuta all'unanimita' e per acclamazione. Massimo Miraglia e' invece il vicepresidente dell'Aiop Lazio, che rappresenta 106 Case di Cura, di cui 84 accreditate, distribuite su tutto il territorio regionale.