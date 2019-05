Tg Roma e Lazio, le notizie del 3 maggio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

CAMION CONTROMANO TRAVOLGE AUTO E PASSANTI SU VIA CASILINA

Tre auto travolte e due persone investite. Panico a Roma questa mattina su via Casilina, quando un camion betoniera lanciato contromano in direzione centro ha iniziato a travolgere tutto quello che trovava sul suo percorso, fino a imboccare le rotaie del trenino delle ferrovie laziali e arrestare la sua corsa. Cinque i feriti gravi, tutti trasportati in codice rosso in vari ospedali, ma nessuno risulta in pericolo di vita. Alla guida della betoniera un italiano di 48 anni, senza precedenti penali. La causa piu' accreditata dell'incidente e' quella del malore.

INCASSO INTERNAZIONALI TENNIS VERSO RECORD: GIÀ 8 MLN

A otto giorni dall'inizio del torneo e' gia' record per gli Internazionali d'Italia di tennis. Gli ultimi dati della biglietteria, aggiornati a questa mattina, fanno registrare un incasso in prevendita pari a circa 8 milioni di euro. "Il dato rappresenta l'80% di quanto vogliamo incassare in totale" ha spiegato il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi. Aspettando che Federer sciolga le riserve, sulla terra rossa del Foro Italico dal 12 al 19 maggio e' ufficiale la presenza degli azzurri Fognini, Cecchinato e Giorgi, insieme alle wild card Berrettini, Seppi, Sonego ed Errani.

TORNA A ROMA LA 'RACE FOR THE CURE' CONTRO TUMORI SENO

Quattro giorni di eventi dedicati allo sport, alla salute e alla solidarieta' al Circo Massimo e poi la maratona. Al via a Roma dal 16 al 19 maggio la 'Race for the cure', la piu' grande manifestazione al mondo dedicata alla lotta ai tumori del seno. L'evento e' stato presentato oggi alla presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Lo scorso anno i numeri sono stati impressionanti, con oltre 70mila partecipanti solo a Roma- ha sottolineato Raggi- Questo ci insegna che con perseveranza e tenacia la battaglia contro il tumore al seno oggi e' ad una svolta".

A CINECITTÀ FESTIVAL APPLIED GAMES, ARRIVA 'VIDEOGAMELAB'

Workshop, mostre, tornei e incontri con i piu' famosi creatori di videogiochi del mondo. E' 'RomeVideoGameLab', la tre giorni dedicata ai videogiochi coniugati alle attivita' formative, che si terra' negli studi di Cinecitta' dal 10 al 12 maggio. I viali degli studios saranno affollati da migliaia di visitatori. Tra le novita' anche un intero padiglione riservato agli incontri con i buyer italiani e stranieri. "Quella del videogioco- ha detto Gian Paolo Manzella, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, durante la presentazione- e' un'industria su cui puntiamo molto".