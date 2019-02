Tg Roma e Lazio, le notizie del 26 febbraio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi www.dire.it

ZINGARETTI INAUGURA PALESTRA DELLA LEGALITA' A OSTIA

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato questa mattina a Ostia la 'Palestra della Legalita''. Da venerdi l'immobile di Via dell'Idroscalo, confiscato dal Tribunale di Roma, sara' restituito ai cittadini che potranno cosi' contare su una struttura di oltre 1.200 metri quadrati dotata di attrezzature all'avanguardia. A gestire la palestra sara' l'Ipab Asilo Savoia. "E' una struttura bellissima, per venire qui ci sara' la fila- ha detto Zingaretti- Questa palestra e' una sfida ma anche un segnale importante per Ostia".

A ROMA SOLO 8% SCUOLE IN LINEA CON ANTINCENDIO, SERVE 1 MILIARDO

Solo l'8% delle scuole di Roma e' in linea con la normativa nazionale antincendio. Per adeguarle servirebbe una cifra intorno al miliardo di euro, soldi che il Campidoglio non ha. E' quanto emerso oggi durante la commissione capitolina Scuola, che sta mappando le criticita' negli istituti della Capitale. Oggi sono stati ascoltati i Municipi VI, VII, VIII, IX e X. I risultati dell'indagine parlano di centinaia di scuole non in regola con le certificazioni antincendio e di alcuni casi di edifici carichi di amianto.

CROLLO ALBERO VIALE MAZZINI, PROCURA APRE INDAGINE PER LESIONI

La Procura di Roma ha aperto un'indagine per lesioni dopo il crollo di ieri, a viale Mazzini, di un pino di 30 metri che ha provocato il ferimento grave di due persone. Il fascicolo aperto per ora e' contro ignoti, mentre gli accertamenti sono stati delegati dal procuratore aggiunto, Nunzia D'Elia, alla Polizia Locale di Roma Capitale. Le indagini saranno volte a verificare a chi competesse la responsabilita' di manutere l'albero, se al Servizio Giardini di Roma Capitale o alla ditta che aveva vinto l'appalto.

VITERBO, MATTARELLA INAUGURA ANNO ACCADEMICO UNIVERSITÀ TUSCIA

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato questa mattina all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Universita' degli Studi della Tuscia. Accompagnato dal rettore, Alessandro Ruggeri, Mattarella ha sottolineato la centralita' del ruolo degli studenti, spiegando "che questo ateneo e' chiamato a occuparsi della cura del territorio". Al termine della cerimonia il Capo dello Stato ha visitato, in forma privata, il Monastero di Santa Rosa.

PARCO ARCHEOLOGICO COLOSSEO SARA' GRATUITO IN OTTO GIORNATE

Il Parco archeologico del Colosseo sara' gratuito il 29 giugno, giorno della Festa dei patroni di Roma San Pietro e Paolo, ma anche il prossimo 18 dicembre, Giornata internazionale dei migranti. Sono due delle otto giornate gratuite scelte sulla base della nuova organizzazione delle giornate gratuite decisa dal ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli. Il Parco sara' gratuito anche il 9 maggio, il 5 giugno, il 23 settembre, il 4 ottobre il 4 e il 22 novembre.