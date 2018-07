Tg Roma e Lazio, le notizie del 25 luglio 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi www.dire.it

ROM. RAGGI INCONTRA SALVINI, IL MINISTRO: STRASBURGO NON CI FERMA

"Non sara' Strasburgo a bloccare il ripristino della legalita' nel Comune di Roma". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al termine dell'incontro al Viminale con la sindaca Virginia Raggi, commentando lo stop allo sgombero del Camping River imposto ieri dalla Corte europea dei diritti umani. "In Italia i rom sono 150mila che vivono nelle case- ha detto Salvini- Razzismo? Il problema e' la sacca parassitaria di 30mila che vivono nei campi", ha detto il ministro che ha confermato di aver messo a disposizione la forza pubblica. "In meno di 24 ore, abbiamo risposto a Strasburgo- ha confermato anche la sindaca- Chi pensa che ci vogliano due giorni e' in malafede. Con il ministro- ha confermato Raggi- si e' parlato dell'organico della Polizia locale e del supporto della Polizia per contrastare i roghi tossici".

CORTE CONTI PARIFICA BILANCIO REGIONE. ZINGARETTI: LAZIO RICOSTRUITO

Via libera senza rilievi della Corte dei Conti alla parifica sul Rendiconto 2017 della Regione Lazio che ora sara' trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Migliora il disavanzo consolidato, che cala di circa 700 milioni di euro. E migliora anche il risultato economico del Sistema sanitario regionale. Bene la valorizzazione del patrimonio regionale, con una riduzione dei fitti passivi del 43% rispetto al 2013. Ridotti a 13 giorni i tempi di attesa per i pagamenti dei debiti commerciali. Soddisfatto il Governatore Nicola Zingaretti: "Si tratta della sesta parifica consecutiva. Possiamo dire che il Lazio era una Regione fallita, ora e' una Regione ricostruita".

CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO E NUOVE STAZIONI, 'CURA FERRO' PER ROMA

Chiudere l'anello ferroviario tra Vigna Clara e Tor di Quinto. Riammodernare la stazione Ostiense. Accelerare il nodo Pigneto. Realizzare due nuove fermate a Massimina e piazza Zama. Sono solo alcuni dei progetti inseriti nel protocollo d'intesa sottoscritto da Roma Capitale, Rfi e Fs sistemi urbani e presentato alla presenza del sindaco Virginia Raggi. Per la prima cittadina "dopo anni di crescita disordinata Roma con questo pacchetto di interventi fa un passo in avanti importante per uno sviluppo che coniughi mobilita' e urbanistica". Tra gli altri interventi previsti nel protocollo c'e' anche la creazione di un quartiere degli affari vicino la stazione Tiburtina con la nuova sede delle Fs.

RESTRINGIMENTO VIADOTTO MAGLIANA: 5 MINUTI IN PIÙ MA PIÙ SICURO

Sono positivi i dati della sperimentazione del restringimento del viadotto della Magliana nella parte finale della Roma-Fiumicino, ridotto a una corsia dalla scorsa primavera per ridurre la pericolosita' sul punto di confluenza con il traffico locale. I test proseguiranno fino a ottobre per valutarne meglio l'impatto. L'analisi e' stata oggetto della commissione capitolina Trasporti, presieduta da Enrico Stefano del Movimento Cinque Stelle. Il test ha aumentato i tempi di percorrenza anche di 5 minuti, ma ha ridotto la velocita' media dei veicoli e l'incidentalita'. Nonostante le proteste dei cittadini e delle opposizioni, arriveranno a fine sperimentazione le telecamere che multeranno gli automobilisti che invaderanno la corsia vietata.