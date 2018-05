Tg Roma e Lazio, le notizie del 24 maggio 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi. www.dire.it

INTESA COMUNE-COLDIRETTI, 20 PARCHI PER 'ECOPASCOLO' PECORE

Da Centocelle al parco degli Acquedotti, dal Pineto a Tor Vergata fino a Spinaceto: sono 20 le aree verdi e i parchi di Roma dove le pecore "sfalceranno" l'erba. A prevederlo un protocollo d'intesa siglato stamani tra il sindaco di Roma, Virginia Raggi e il presidente della Coldiretti Lazio, David Granieri. "Chiariamolo subito: non porteremo le pecore nel centro di Roma- ha assicurato Raggi- Vogliamo pero' sfruttare il potenziale rappresentato dal settore agricolo partendo dalla cura e dalla pulizia delle aree verdi".

MARCELLO FONTE E JASMINE TRINCA A SOSTEGNO CASA DELLE DONNE

Anche Marcello Fonte, Palma d'Oro a Cannes con 'Dogman', ha portato oggi il sostegno alla Casa internazionale delle donne, a rischio sfratto dalla storica sede di via della Lungara. "Vediamo chi e' veramente Virginia Raggi. È una donna pure lei, le dovrebbe interessare" ha detto Fonte a margine di una conferenza stampa. Dello stesso avviso l'attrice Jasmine Trinca: "Il lavoro culturale e sociale che si fa qui e' imprescindibile". Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha assicurato che nei prossimi giorni proporra' alla Giunta di dichiarare la Casa internazionale delle donne "sito di notevole interesse pubblico".

ROMA SUMMER FEST ALL'AUDITORIUM, SABATO VIA CON ARCTIC MONKEYS

Tutto pronto all'Auditorium Parco della Musica per il 'Roma Summer Fest', il festival estivo che per due mesi vedra' alternarsi i migliori artisti della scena italiana e internazionale. Grande protagonista sara' anche il palco al centro della Cavea. Per realizzarlo sono stati necessari 13 giorni di lavoro e 1.200 ore di montaggio. Il palco piu' spettacolare dell'estate avra' 100 proiettori luci e sara' ampio 1.000 metri quadri. Sabato il via con la band inglese degli Arctic Monkeys.

AL BIOPARCO DI ROMA TRE CUCCIOLI ORSO BRUNO SALVATI IN ALBANIA

Da oggi tre cuccioli di orso bruno salvati in Albania hanno una nuova casa al Bioparco di Roma. Sono stati salvati da un albergo dove erano detenuti illegalmente. Adesso vivranno in un'area costruita per loro accanto alla Valle degli Orsi, ricca di elementi naturali e di stimoli tali da garantire un elevato livello di benessere. Nei prossimi giorni i tre orsi non saranno visibili perche' sottoposti ai controlli veterinari e per consentire loro di ambientarsi nella nuova area.