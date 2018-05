Tg Roma e Lazio, le notizie del 23 maggio 2018

Ecco i titoli del TgLazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

CAMPIDOGLIO INTITOLERA' LUNGOMARE OSTIA A FALCONE E BORSELLINO

L'Assemblea capitolina, riunita a Ostia in seduta straordinaria, ha approvato oggi una mozione che impegna l'amministrazione a intitolare il lungomare ai magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. "Questo e' stato l'unico Municipio sciolto per mafia ed e' giusto ripartire da qui per affermare che le istituzioni sono dalla parte dei cittadini onesti- ha sottolineato il sindaco di Roma, Virginia Raggi. La seduta, che si e' svolta alla presenza di numerosi studenti della scuola Labriola di Ostia, si e' conclusa con la piantumazione di un melograno dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini della scorta.

STRAGE CAPACI, ZINGARETTI: UNIRE RICORDO A MOBILITAZIONE CIVILE

"Vogliamo unire la memoria e il ricordo delle vittime di mafie con l'impegno alla mobilitazione civile nel contrasto alle mafie". Con queste parole il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, si e' rivolto alla platea di circa 350 studenti riuniti al teatro Argentina per la presentazione del libro 'A mano disarmata' della giornalista di Repubblica, Federica Angeli, che ha denunciato la mafia dei clan di Ostia. Il governatore ha poi consegnato il Codice Penale utilizzato da Giovanni Falcone all'Istituto Superiore "Carlo Urbani" di Nuova Ostia che lo custodira' per un anno nel proprio Istituto.

AD AEROPORTO FIUMICINO UN NUOVO BUSINESS PARK ENTRO 2024

Un nuovo Business Park nascera' tra il 2023 e il 2024 all'aeroporto di Fiumicino, 91 mila metri quadrati di spazi e servizi dedicati agli affari distribuitisu 7 edifici che saranno realizzati su tre piazze verdi e che ospiteranno uffici, ristoranti, bar, e area congressi. Il progetto e' stato presentato questa mattina al Leonardo da Vinci dai vertici di Adr e Atlantia, alla presenza il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Fiumicino e' la porta d'ingresso a Roma- ha detto Raggi- Noi vogliamo agevolare lo sviluppo ma sempre in coerenza con i nostri principi come lo zero consumo di suolo".

TORNA 'ARF!', DA VENERDI' FESTIVAL FUMETTO AL MATTATOIO DI ROMA

Da venerdi' a domenica torna a Roma, negli spazi del Mattatoio di Testaccio, 'Arf!, il Festival del fumetto, giunto alla quarta edizione. Sara' un intenso weekend di attivita', dalle 10 alle 20, a partire dall'inaugurazione della mostra per il trentennale dalla morte di Andrea Pazienza. Per la formazione di aspiranti fumettisti e illustratori non mancheranno le Masterclass con le superstar del fumetto italiano. Sono infatti previsti appuntamenti con Davide De Cubellis, Mirka Andolfo, Corrado Mastantuono, Leo Ortolani, Giacomo Bevilacqua, Zerocalcare e Gipi.