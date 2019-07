Tg Roma e Lazio, le notizie del 22 luglio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

INCENDIO SU LINEA ROMA-FIRENZE, GRAVI DISAGI A STAZIONE TERMINI

E' stata una mattinata di confusione e rabbia alla Stazione Termini, per la cancellazione di decine di treni in partenza verso le citta' del Nord, a causa di un incendio doloso a una cabina elettrica sulla linea ferroviaria Roma-Firenze. Treni soppressi, coincidenze perse e ritardi anche superiori alle 4 ore. Trenitalia ha assicurato il rimborso integrale per i passeggeri dei treni ad alta velocita'. Trenta quelli cancellati, piu' un'altra decina di Italo. Le squadre sono al lavoro per riparare i danni provocati alla linea.



OCCUPANTI VIA TEMPESTA: SGOMBERO? PREVALGA MODELLO CARLO FELICE

"Non siamo dei delinquenti, siamo brave persone e siamo anche disposti a pagare un canone sociale, l'importante e' che non ci mandino in mezzo a una strada". E' il grido d'aiuto, raccolto dall'agenzia Dire, degli occupanti di via Antonio Tempesta 262, nel quartiere di Torpignattara. Lo stabile, secondo i piani della Prefettura, sará sgomberato in via prioritaria insieme all'immobile di via del Caravaggio a Tor Marancia. Nello stabile di via Tempesta, occupato dal 2009, le stanze della ex Asl sono state adibite a veri e propri appartamenti. Circa 70 gli occupanti, 32 nuclei familiari, 18 minori.

ZINGARETTI INAUGURA SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE A TORRENOVA

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato stamani la nuova struttura di Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione dell'Eta' Evolutiva in via di Torrenova, a Tor Vergata. Realizzata in un territorio in cui sono presenti 49 mila minori, tra gli 0 e i 18 anni, nella struttura operano 4 neuropischiatri infantili, 8 terapisti della riabilitazione e due assistenti sociali. "E' un servizio moderno in un quadrante della citta' delicatissimo, dove vivono tante famiglie" ha commentato Zingaretti.

MONTEROTONDO, SEQUESTRATE 12 MINICAR USATE PER FALSI INCIDENTI

Dodici mini car di diverse marche, di cui 4 rubate tra Roma e il Circeo, venivano usate per falsi inicidenti stradali. Lo hanno scoperto i Carabinieri della compagnia di Monterotondo, che hanno arrestato un 66enne per riciclaggio, ricettazione e truffa ai danni delle compagnie assicurative. Oltre a libretti di circolazione in bianco e modulistica per sinistri, i Carabinieri hanno sequestrato anche 243 mila euro. Dalle indagini e' emerso che l'uomo, dopo essersi procurato le mini car, sostituiva le placchette su cui sono stampati i codici identificativi originali, per poi utilizzarle in falsi incidenti.