Tg Roma e Lazio, le notizie del 20 maggio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

RAGGI IN MISSIONE A TOKYO PER SUMMIT 'URBAN 20' SU CLIMA

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, e' arrivata in Giappone, a Tokyo, per partecipare al summit internazionale 'Urban 20' che vede impegnati i sindaci delle principali capitali mondiali nella lotta ai cambiamenti climatici. Durante la missione Raggi avra' un incontro con la governatrice di Tokyo e incontrera' una delegazione di rappresentanti della comunita' italiana. Complice il voto di domenica per le elezioni europee e l'assenza della sindaca, questa settimana non si terra' il Consiglio comunale, mentre lavoreranno normalmente le commissioni.

PRESENTATO PIANO CICLABILI: A ROMA 34 PISTE IN TRE ANNI

Le piste ciclabili Nomentana e Tuscolana saranno inaugurate entro l'estate, ma nel corso dell'anno anche per un'altra ventina di percorsi dedicati alle due ruote si andra' a gara o si apriranno i cantieri. E' quanto prevede il 'Piano ciclabili' presentato oggi in commissione capitolina Mobilita'. L'obiettivo e' realizzare 80 chilometri di ciclabili nel triennio 2019-2021, in tutto 34 nuovi progetti. "Con questo piano- ha commentato il presidente della commissione, Pietro Calabrese- recuperiamo terreno sul fronte delle ciclabili dopo anni di ritardi".

DOPO FORTI PIOGGE E' DI NUOVO EMERGENZA BUCHE A ROMA

È di nuovo emergenza buche a Roma. Le piogge torrenziali di questi giorni hanno riaperto il manto stradale di molte strade, dalle vie del centro a quelle periferiche. Crepe e voragini sono un po' ovunque, dalla Cristoforo Colombo a via Ostiense, dalla Magliana a via Tuscolana, da Tor Bella Monaca a via Salaria. I disagi maggiori a Ostia e nel X Municipio. Sono un centinaio le strade con il limite massimo a 30 chilometri orari.

ALLA GALLERIA BORGHESE ARRIVANO LE OPERE DI LUCIO FONTANA

Tornano a Roma le opere di Lucio Fontana, questa volta alla Galleria Borghese. Dal 22 maggio al 28 luglio, il pubblico romano potra' ammirare una cinquantina di opere fra dipinti a olio in oro e ceramiche, realizzate principalmente negli anni Cinquanta e Sessanta. L'esposizione coinvolge due sale nel piano delle sculture e sei sale nella galleria delle pitture. Fontana e' il primo artista italiano del Novecento esposto nel Museo dopo le rassegne dedicate a Bacon, Giacometti e Picasso.