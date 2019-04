Tg Roma e Lazio, le notizie del 2 aprile 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

ROMA, ARRIVANO TELECAMERE SICUREZZA IN CENTRO E ZONE MOVIDA

In arrivo telecamere di sicurezza nel centro storico e nelle zone della movida di Roma. Lo ha annunciato oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la presentazione della tappa romana di Formula E, in programma il prossimo 13 aprile. "Grazie alla collaborazione con Huawei- ha spiegato Raggi- installeremo nuove telecamere a San Lorenzo e Piazza Vittorio, dopo quelle gia' presenti al Colosseo". Le nuove telecamere intelligenti, che saranno in grado di seguire eventuali vandali o autori di reati, saranno direttamente collegate con le forze dell'ordine.

TORNA 'FORMULA E' A ROMA, ATTESI 35 MILA SPETTATORI

Roma e' pronta a ospitare il prossimo 13 aprile le monoposto elettriche nel circuito dell'Eur. Trentacinquemila gli spettatori attesi per la tappa italiana del campionato di Formula E, presentata oggi dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dal fondatore dell'E-Prix, Alejandro Agag. "Rinnoviamo lo spettacolo della Formula E con grande entusiasmo - ha sottolineato Raggi - perche' siamo convinti che eventi come questo siano una grande opportunita' per promuovere la mobilita' del futuro, a emissioni zero".

'IO NON ODIO': ECCO PROGETTO REGIONE LAZIO CONTRO VIOLENZA

Creare una grande rete nelle scuole del Lazio contro la violenza e l'intolleranza. È l'obiettivo di 'Io non odio', il progetto della Regione Lazio rivolto agli istituti superiori di Roma e del Lazio per sensibilizzare gli studenti sui temi del contrasto della violenza maschile sulle donne e degli stereotipi di genere. "Affronteremo tutte le tematiche dell'intolleranza, a partire da bullismo, cyberbullismo e intolleranze razziali" ha sottolineato l'assessore alle Pari opportunita', Lorenza Bonaccorsi.

AL MAXXI MOSTRA SU PAOLA PIVI E FOCUS SU ELISABETTA CATALANO

Una fitta trama di cuscini annodati su se stessi sospesa sopra le teste del pubblico. Una pelle di orso che ricorda i trofei di caccia e fragranze intense che si diffondono nell'aria. È la mostra 'Paola Pivi. World record' aperta oggi al Maxxi e in programma fino all'8 settembre. Inaugurato anche un focus su Elisabetta Catalano, dove sono esposte le foto della grande fotografa dedicate a Joseph Beuys, Fabio Mauri, Vettor Pisani e Cesare Tacchi. "Apriamo idealmente il 2019 con questi progetti meravigliosi" ha detto la presidente della Fondazione Maxxi, Giovanna Melandri.