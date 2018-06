Tg Roma e Lazio, le notizie del 19 giugno 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

DROGA E USURA A ROMA, TRA 58 ARRESTI ANCHE BOSS DI MONTESPACCATO

C'è anche il "boss di Montespaccato", Franco Gambacurta, tra i 58 arrestati di oggi della maxi-operazione dei Carabinieri di Roma in collaborazione con la Polizia e la Guardia Civil spagnola, che ha sgominato un'associazione per delinquere dedita a una serie di reati tra cui traffico di droga e usura, con l'aggravante delle modalita' mafiose. Franco Gambacurta era conosciuto nella zona come "l'uomo con la coppola" e secondo gli inquirenti aveva un ruolo di egemonia nel quartiere. Inoltre avrebbe avuto contatti anche con Salvatore Nicitra, gia' considerato uno dei boss della Banda della Magliana. Il procuratore aggiunto della Dda di Roma, Michele Prestipino, ha spiegato che il degrado economico e culturale delle periferie favorisce il consenso sociale dei criminali.

PIAZZA SAN SILVESTRO PIÙ 'GREEN', IPOTESI ALBERI DOPO RESTYLING

Un nuovo look 'green' per piazza San Silvestro. Dopo il restyling del 2012 progettato dall'architetto Portoghesi, Olmi, pioppi e aceri verranno messi a dimora per dare ombra e ossigeno a uno spazio oggi completamente senza verde, riprendendo e aggiornando un progetto della Giunta Marino. È stato questo il tema della seduta di oggi della commissione Ambiente di Roma Capitale, a cui sono intervenute alcune associazioni ambientaliste e di cittadini residenti nella zona. "Invieremo una nota alla Soprintendenza per chiedere tutta la documentazione e ci attiveremo per riaprire il tavolo e rivisitare il progetto" ha assicurato il presidente della commissione, Daniele Diaco.

COLOSSEO 'SALVAVITA', DEFIBRILLATORI ANCHE A FORO E PALATINO

Dopo il Colosseo, anche il Foro romano e il Palatino avranno i dispositivi salvavita. Sono 6 i defibrillatori semiautomatici donati al Parco archeologico dalla Fondazione Castelli onlus, la stessa che nel 2016 ha fornito l'Anfiteatro Flavio 4 cardioprotettori, proprio quelli che lo scorso marzo hanno permesso di soccorrere e salvare un turista in arresto cardiaco. "Questo luogo e' visitato mediamente da 20mila persone al giorno- ha spiegato oggi il direttore Alfonsina Russo- e in estate, con le alte temperature, possono sorgere diverse problematiche".

FESTA CINEMA, MARTIN SCORSESE RICEVERA' PREMIO ALLA CARRIERA

La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgera' dal 18 al 28 ottobre, celebrera' il regista Martin Scorsese, assegnandogli il Premio alla Carriera. Lo ha annunciato oggi il direttore artistico della Festa, Antonio Monda. "Sono entusiasta e commosso di poter celebrare Scorsese, non solo come grandissimo regista ma anche per il suo ruolo straordinario nella riscoperta del grande cinema classico". A consegnare il riconoscimento al maestro statunitense - autore di di capolavori come Taxi Driver, Toro Scatenato, Quei bravi ragazzi, Gangs of New York, The Departed - sara' Paolo Taviani.