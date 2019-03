Tg Roma e Lazio, le notizie del 18 marzo 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

ROMA, PRESO A PUGNI DURANTE LITE BATTE LA TESTA: GRAVE 55ENNE

Lotta tra la vita e la morte un italiano di 55 anni che ieri sera e' stato aggredito da alcuni giovani nella zona di largo Preneste, a Roma. Dagli accertamenti dei Carabinieri sembrerebbe che la discussione sia degenerata e uno di questi abbia scagliato un pugno in pieno volto al 55enne. Nella caduta l'uomo ha battuto violentemente la nuca al suolo, perdendo conoscenza. Da subito grave, e' stato trasportato all'ospedale San Giovanni dove ha subito un intervento chirurgico. Al momento la prognosi e' riservata.

DA MEGALIZZI A LANGER, RAGGI INTITOLA 5 ALBERI GIARDINO GIUSTI

A un anno dall'inaugurazione, il Giardino dei Giusti di Villa Pamphili accoglie cinque nuovi giovani ulivi intitolati al pacifista aloltoatesino Alexander Langer, alla antifascista tedesca Ursula Hirschmann, al dirigente di Solidarnosc, Bronislaw Geremek, al giovane giornalista italiano Antonio Megalizzi, e a Karen Jeppe, missionaria danese in prima fila per l'aiuto alle vittime del genocidio armeno. Questa mattina l'inaugurazione con il sindaco di Roma, Virginia Raggi: "Oggi ricordiamo chi ha lottato contro ogni forma di ingiustizia e sopraffazione e ci ritroveremo qui ogni anno".

ROMA, ECCO 'SPIRALINE' CONTRO SOSTA IRREGOLARE STALLI PULLMAN

E' partita questa mattina la sperimentazione delle 'spiraline', i nuovi dispositivi elettronici installati dall'agenzia Roma servizi per la Mobilita', in corrispondenza degli stalli per i bus turistici. Le 'spiraline' eviteranno l'occupazione abusiva e faciliteranno la multa in caso di sosta illegittima. Intanto sono poco meno di duecento le multe emesse a settantacinque giorni dell'attivazione del nuovo regolamento per i pullman turistici a Roma. Il maggior numero di verbali si e' registrato principalmente nelle aree intorno al Colosseo e al Vaticano.

AMATRICE, PALOMBINI APRE A COSTRUZIONE OSPEDALE A TORRITA

Il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, apre alla soluzione che prevede la costruzione dell'ospedale Grifoni a Torrita, sulla via Salaria, a patto che prima venga riconosciuto dalla Regione Lazio lo stesso status di 'area disagiata' che aveva il nosocomio del comune reatino. La decisione e' stata presa durante un incontro pubblico. La palla, dunque, torna alla Regione che dovra' dirimere la questione, una volta che si concludera' l'iter burocratico iniziato con il bando tecnico per individuare i soggetti deputati alla ricostruzione.