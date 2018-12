Tg Roma e Lazio, le notizie del 18 dicembre 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

'NO' DEL GOVERNO A FONDI PER SISTEMARE BUCHE DI ROMA

'No' del governo all'impiego del genio militare e allo stanziamento di nuovi fondi per la riparazione delle buche di Roma. Il relativo emendamento e' stato dichiarato inammissibile dalla commissione Bilancio del Senato. Tuttavia governo e maggioranza sono al lavoro per la presentazione di una riformulazione del testo. Per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che questa mattina aveva ringraziato il governo, si tratta dell'ennesimo stop alla sua richiesta di aiuto nei confronti della Capitale.

PM ROMA DISPONGONO TAC SU SALMA MEGALIZZI AL GEMELLI

La salma di Antonio Megalizzi, il giornalista ucciso durante un attacco terroristico martedi' scorso a Strasburgo, appena giungera' a Roma sara' trasferita all'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli dove sara' sottoposta a una tac total body. L'esame e' stato disposto dalla pm Tiziana Cugini, che sta indagando sulla morte del giovane con l'ipotesi di strage e attentato con finalita' di terrorismo. Il corpo di Megalizzi era gia' stato oggetto di un'autopsia in Francia. Una volta effettuato l'esame presso l'ospedale romano, la salma sara' restituita alla famiglia di Antonio Megalizzi per lo svolgimento dei funerali, fissati per domani.

ROMA, TORNANO MINIBUS ELETTRICI: RAGGI PRESENTA REVAMPING

Nelle strade del centro di Roma tornano i minibus elettrici. La sindaca Virginia Raggi, insieme al presidente di Atac, Paolo Simioni, ha presentato stamattina nella sede aziendale di via Prenestina il primo prototipo 100% elettrico dei 60 minibus Gulliver oggetto di revamping a seguito della gara aggiudicata nel luglio scorso e che cominceranno a tornare in circolazione dalla primavera 2019 sulle quattro linee 'storiche', 116, 117, 119 e 125. Intanto da domani prende il via l'assemblea dei circa 1.200 creditori di Atac, chiamati ad esprimersi sul concordato. C'e' tempo fino all'8 gennaio. Non votare, ha detto Simioni, equivale ad esprimere un voto negativo.

COLOSSEO, NEL 2018 VISITATORI AUMENTANO A 7,4 MLN: +5,7%

Cresce anche quest'anno il numero dei visitatori del Colosseo, che nel 2018 si attestano a 7,4 milioni, pari a un incremento sul 2017 del 5,7%. Lo ha annunciato oggi il direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo. Dal 2019, intanto, il Colosseo e tutto il Parco archeologico potranno essere accessibili a tutti gratuitamente una volta al mese. L'apertura gratuita avverra' "con ogni probabilita' l'ultimo giovedi' del mese", nelle ultime due ore di apertura dell'area archeologica.