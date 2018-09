Tg Roma e Lazio, le notizie del 17 settembre 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

CORRUZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI: 7 ARRESTI

Sette persone agli arresti domiciliari e oltre cinquanta indagati. E' il bilancio dell'indagine della Questura e della Polizia di Roma Capitale sulla corruzione nell'assegnazione di alloggi popolari e locali commerciali dell'Ater. Tra gli arrestati ci sono anche un funzionario e un dipendente Ater e un dipendente del Comune di Roma. Secondo gli inquirenti e' emerso un sistema corruttivo che ha consentito la creazione di una rete parallela e illegale in violazione alle procedure previste con bandi ordinari, attraverso produzione di false documentazioni per le graduatorie e accesso abusivo ai sistemi informatici e telematici.

ACEA: NEL 2020 LAVORI RADDOPPIO ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA

Il raddoppio dell'acquedotto del Peschiera partira' nel 2020 e potrebbe essere concluso entro il 2024. Ad annunciarlo oggi l'amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma, in occasione della presentazione della mostra celebrativa degli 80 anni dell'acquedotto avvenuta alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Il raddoppio del Peschiera non vuol dire che raddoppiera' la quantita' di acqua ma che sara' possibile la messa in sicurezza dell'approvvigionamento idrico- ha spiegato Donnarumma- Al momento abbiamo solo una stima dei costi di realizzazione che si aggirano sui 3-400 milioni di euro. È previsto un contributo dello Stato in una percentuale ancora da stabilirsi".

M5S CAMPIDOGLIO: TAVOLO CON REGIONE SU RIAPERTURA SAN GIACOMO

Riaprire l'ospedale San Giacomo di Roma. E' l'obiettivo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, che dopo l'approvazione in Assemblea capitolina di una mozione che impegna l'amministrazione a rimuovere gli ostacoli al ripristino delle finalita' sanitarie dell'ex nosocomio, ha deciso di convocare entro meta' ottobre la Regione Lazio in commissione Politiche sociali. Lo scopo e' quello di aprire un tavolo che lavori alla definizione di un progetto per il recupero del San Giacomo. A dare man forte all'azione dei Cinque Stelle anche le associazioni e i comitati del centro storico, che chiedono a gran voce la riapertura.

TIFOSI E GIOCATORI A SAN LORENZO PER ULTIMO SALUTO A MARIA SENSI

La Roma di ieri e di oggi si e' ritrovata questa mattina nella chiesa di San Lorenzo fuori le mura, al Verano, per l'ultimo saluto a Maria Sensi, moglie di Franco, morta venerdi' scorso all'eta' di 75 anni. Molti i cittadini e i tifosi che hanno voluto partecipare alle esequie. Tra i presenti l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, il tecnico Eusebio Di Francesco, e poi Daniele De Rossi, Zdenek Zeman, Marco Cassetti e tanti volti noti del giornalismo romano. Lungo e caloroso l'abbraccio a Rosella Sensi di Totti e De Rossi prima dell'avvio della cerimonia, iniziata in "un clima familiare come avrebbe voluto lei", ha ricordato il sacerdote dall'altare.