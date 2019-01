Tg Roma e Lazio, le notizie del 17 gennaio 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

SCIOPERO TRASPORTI A ROMA, CHIUSE DUE METRO SU TRE

Due metro chiuse su tre oggi a Roma a causa del doppio sciopero indetto dai sindacati Orsa e Usb in Atac. Fuori servizio le linee A e C, mentre la B e' rimasta attiva con riduzioni di corse. In mattinata anche le ferrovie Termini-Centocelle e Roma-Viterbo nella tratta urbana hanno subito forti rallentamenti. Chiusa invece la Roma-Lido. Per quanto riguarda il traffico, la circolazione e' stata intensa fin dalle prime ore della mattina, con code su via Pontina, Trionfale, Cassia e Flaminia.

BLITZ DELLA POLIZIA CONTRO CAPORALATO, ARRESTI A LATINA

La Polizia di Latina ha smantellato un'associazione per delinquere composta da sei italiani, che sfruttavano centinaia di stranieri nei lavori agricoli. Gli uomini, prevalentemente romeni e nordafricani, erano costretti a lavorare nei campi dieci ore di fila, senza pausa, a 4 euro all'ora. Nell'inchiesta sono coinvolti anche un sindacalista e un ispettore del lavoro accusato di corruzione. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha commentato: "Grazie alla Polizia per questa vittoria. Nessuna tolleranza per il caporalato e per lo sfruttamento del lavoro".

CONTE E BUSSETTI INAUGURANO ANNO ACCADEMICO A LA SAPIENZA

Il premier, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, hanno partecipato stamani all'inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019 dell'universita' la Sapienza. L'Europa e' stato il tema centrale della cerimonia. "L'Europa moderna e' l'incarnazione delle sue universita'- ha detto Bussetti- da qui deve partire il nuovo rinascimento dell'Italia e quindi dell'Europa". Il premier Conte ha invece posto l'accento sull'importanza della ricerca, "fattore essenziale per la crescita del Paese".

ROMA RICORDA LA SHOAH, IN UN MESE OLTRE 170 EVENTI

Sono oltre 170 gli appuntamenti a Roma che da oggi al 28 febbraio avranno il compito di ricordare e sensibilizzare i cittadini sulla Shoah. Il programma, che coinvolge biblioteche, teatri, scuole e luoghi simbolo della memoria, e' stato presentato oggi in Campidoglio. Tra gli eventi la mostra 'Testimoni di testimoni' al Palazzo delle Esposizioni e un recital al Teatro India per ricordare Primo Levi. La presidente della comunita' ebraica, Ruth Dureghello, dopo aver ringraziato il lavoro con l'amministrazione comunale, ha sottolineato che "la responsabilita' oggi e' di impedire che cio' che e' stato accada ancora".