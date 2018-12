Tg Roma e Lazio, le notizie del 17 dicembre 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi -

SOLLIEVO ROMA, TROVATO ACCORDO PER SMALTIRE RIFIUTI TMB SALARIO

Roma tira un sospiero di sollievo sul fronte rifiuti. La Rida Ambiente, azienda proprietaria dell'impianto Tmb di Aprilia, e Lazioambiente, societa' della Regione Lazio che gestisce la discarica di Colleferro, hanno sottoscritto oggi un accordo che consentira' alla Capitale di inviare ad Aprilia 300 tonnellate di rifiuti indifferenziati che prima venivano trattati nel Tmb Salario. I primi camion dovrebbero partire mercoledi'. Il piano di Ama per scongiurare l'emergenza prevede inoltre l'uso di tutti gli impianti regionali, da Viterbo a Frosinone, ma anche dei Tmb di Malagrotta, che riceveranno circa 100 tonnellate in piu' oltre alle 1.250 ordinarie. Il Campidoglio ha infine scritto alla Regione Abruzzo per chiedere di prorogare l'accordo per il trasferimento di rifiuti.

QUALITA' DELLA VITA, ROMA GUADAGNA TRE POSIZIONI ED E' 21ESIMA

Roma guadagna tre posizioni nella classifica sulla qualita' della vita stilata ogni anno dal Sole 24 Ore. La Capitale si piazza al 21esimo posto del ranking in considerazione del buon risultato legato alla cultura e al tempo libero. La ricchezza viene confermata dal dato medio dei prezzi delle case, in media il piu' elevato d'Italia, mentre pesano sulla citta' il numero dei protesti pro capite, l'indice di litigiosita' nei tribunali e le denunce per reati legati agli stupefacenti. Al primo posto della classifica c'e' Milano, fanalino di cosa e' Vibo Valentia.

RAGGI: RIMOSSE SCRITTE A VIA TUSCOLANA E VIA PRENESTINA

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, contro i writers che imbrattano i muri della Capitale. "Invito questi 'leoni' con la bomboletta in mano, sempre pronti a lasciare un loro tag, a farlo in casa loro" ha scritto Raggi su Facebook, postando un video che documenta la rimozione di scritte e manifesti abusivi in via Tuscolana, sull'edificio del Liceo Darwin, e a Piazza Teofrasto vicino alla via Prenestina. Raggi ha quindi invitato i cittadini a denunciare tali atti qualora ne siano testimoni.

INAUGURATO 'EL ABRAZO', OPERA ACCOGLIERÀ VIAGGIATORI A FIUMICINO

Due figure che fondendosi in un abbraccio scompaiono diventando un solo profilo indefinito. È questo 'El abrazo', l'opera dell'artista argentino Alejandro Marmo, inaugurata questa mattina all'aeroporto di Fiumicino, nel giorno dell'82esimo compleanno di Papa Francesco. L'installazione e' una testimonianza anche dell'amicizia che lega l'artista al pontefice, fin da quando Bergoglio era arcivescovo di Buenos Aires. Da oggi 'El abrazo' accogliera' tutti i viaggiatori in partenza dal Terminal 3.