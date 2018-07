Tg Roma e Lazio, le notizie del 16 luglio 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

FESTA FRANCESE A ROMA, NO DANNI A FONTANA CAMPO DE' FIORI

Degrado e sporcizia alla Fontana di Campo de' Fiori ma nessun danno. Lo fa sapere la Sovrintendenza capitolina a seguito del sopralluogo di questa mattina predisposto dopo i festeggiamenti di ieri sera dei supporters francesi. L'entusiasmo dei tifosi dopo il triplice fischio finale di Francia-Croazia che ha decretato la nazionale transalpina campione del mondo, poteva avere conseguenze ben piu' gravi. Tra cori ed esultanze, infatti, alcune persone si sono arrampicate fino all'ultimo anello della fontana. Fortunatamente, senza conseguenze per il monumento ottocentesco.

RIPRENDE PROCESSO RAGGI, AGGIORNATO A MERCOLEDI'

Processo aggiornato al 18 luglio per il sindaco di Roma, Virginia Raggi, oggi in aula a piazzale Clodio per rispondere del reato di falso per la nomina al dipartimento Turismo del Campidoglio di Renato Marra, fratello dell'ex capo del Personale del Comune, Raffaele. L'udienza di oggi e' iniziata con la testimonianza di uno dei poliziotti che effettuarono i rilievi tecnici nel procedimento a carico dell'imprenditore Sergio Scarpellini e Raffaele Marra per corruzione, divenuti poi oggetto del procedimento a carico della sindaca. Nel mirino della Procura, alcune chat che smentirebbero le parole con cui Raggi si intesto' la nomina di Renato Marra, rilasciate alla responsabile anticorruzione del Campidoglio Mariarosa Turchi, che sara' ascoltata a sua volta mercoledi' prossimo. Raggi sara' ascoltata in aula dopo l'estate.

TURISMO. 750.000 PASSEGGERI TRA ROMA E CINA NEL 2017

Crescono i passeggeri in transito tra Roma e la Cina all'aeroporto di Fiumicino. Nel 2017 sono stati circa 750mila i transiti registrati al Leonardo da Vinci con una crescita del 10% rispetto al 2016. Questi i numeri oggetto della discussione che si e' svolta nel corso di un grande convegno organizzato allo scalo romano alla presenza di operatori turistici italiani e cinesi. Ma non e' solo la Cina a regalare buone notizie. Secondo i dati delle compagnie aeree il Leonardo da Vinci insieme a Ciampino hanno registrato 26 milioni di passeggeri nel primo trimestre del 2018. Boom di viaggiatori da e per Brasile, Argentina e Russia.

ATAC. SINDACATI: IMPIEGATI CONTROLLORI? BASTA ATTACCHI

Dopo il 'No' degli impiegati, l'Atac chiede aiuto agli autisti per la lotta all'evasione. Circa 5mila di loro infatti, vestiranno i panni di controllori organizzandosi in turni extra che, fanno sapere dall'azienda, saranno pagati come straordinari. Intanto fa discutere il diniego degli impiegati. A loro difesa interviene il segretario della Filt Cgil, Eugenio Stanziale che chiede di "interrompere i continui attacchi strumentali alla categoria". Plausi invece alla formazione degli stessi autisti, voluta dalla municipalizzata per 'placare risse e litigi sui bus', a patto che "la misura venga attuata quanto prima e non resti su carta".