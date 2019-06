Tg Roma e Lazio, le notizie del 14 giugno 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

OGNI GIORNO 200 GUASTI PER ARIA CONDIZIONATA SU BUS ATAC

Ogni giorno i guasti al sistema dell'area condizionata sugli autobus dell'Atac sono circa duecento, con una percentuale del 15% sul totale delle vetture. E' il dato record emerso oggi durante la commissione capitolina Mobilita'. Secondo i responsabili dell'azienda municipalizzata dei trasporti, inoltre, il 9 giugno la temperatura massima segnalata a bordo dei mezzi fu di 33 gradi. Durante la riunione e' emerso, inoltre, che ogni giorno sono circa 7-800 gli autobus che inviano segnalazioni di guasti.

NUOVO CDA AMA VERSO INCARICO, MA CONTINUA EMERGENZA RIFIUTI

Luisa Melara, Carlo Longoni e Massimo Ranieri tra pochi giorni metteranno nero su bianco la loro accettazione a diventare nuovi amministratori di Ama. Le rassicurazioni ricevute dal Campidoglio sulle garanzie finanziare per sostenere l'azienda dei rifiuti, ha consentito al futuro Consiglio d'amministrazione di rompere gli indugi. Intanto continua l'emergenza rifiuti in alcune zone di Roma, con cassonetti stracolmi e aria resa irrespirabile anche dalle alte temperature.

NEL LAZIO FRENA LA CRESCITA, BANKITALIA: PIL DA +1,2% A +0,3%

Rallenta nel 2018 la crescita economica nel Lazio. Secondo i dati diffusi stamani da Bankitalia, il Pil della regione in un anno ha perso quasi un punto di crescita a causa soprattutto del calo dei servizi - che nel Lazio pesano per l'85% - registrando un +0,3% a fronte del +0,9% italiano. Nessun segnale di recupero dal settore delle costruzioni, mentre nel settore immobiliare i prezzi sono ulteriormente diminuiti. A Roma, inoltre, il forte aumento delle presenze turistiche degli ultimi due decenni si e' pero' accompagnato a un calo della spesa pro capite dei viaggiatori stranieri.

A ROMA NEL 2017 MORTI 45 PEDONI, DUEMILA I FERITI

Nel 2017 ci sono stati 45 morti per investimenti sulle strade di Roma e 76 nell'intero Lazio, mentre i pedoni feriti in citta' sono stati circa 2.000. Per contrastare questo trend Cittadinanzattiva Lazio ha promosso l'Operazione Zebra. L'obiettivo e' quello di raccogliere, via social, le segnalazioni sullo stato di manutenzione degli attraversamenti pedonali e fornire cosi' una fotografia dello stato dell'arte grazie ai cittadini. "In questi anni e' mancata una vera azione amministrativa di prevenzione" ha dichiarato Elio Rosati, segretario regionale di Cittadinanzattiva.