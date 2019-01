Tg Roma e Lazio, le notizie del 14 gennaio 2018

Ecco i titoli e il Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

TANGENTI PER PRATICHE EDILIZIE: ARRESTATI 4 DIPENDENTI COMUNE

Tre dipendenti di Roma Capitale e uno della societa' Risorse per Roma, tutti impiegati presso la direzione edilizia del Comune, sono stati arrestati e messi ai domiciliari per corruzione dalla Guardia di finanza, che questa mattina ha effettuato un blitz al dipartimento Urbanistica dell'Eur. Le indagini della Procura hanno fatto emergere un collaudato sistema corruttivo in base al quale, dietro somme di denaro, i professionisti riuscivano a ottenere in pochi giorni il rilascio di copia di documenti edilizi che, seguendo l'ordinaria procedura, avrebbe richiesto anche alcuni mesi.

IL FREDDO UCCIDE ANCORA, MORTO CLOCHARD A PIAZZA IRNERIO

Ancora un morto per il freddo a Roma, il quarto dall'inizio dell'anno. Questa mattina il cadavere di un senza fissa dimora, dall'eta' apparente di 50 anni, e' stato rinvenuto in piazza Irnerio. A notare il corpo il titolare di un'edicola che ha quindi avvertito il 118. Secondo una prima ricognizione del medico legale, la morte dell'uomo, complici anche le basse temperature, sarebbe avvenuta per cause naturali.

CRIMI AD ACCUMOLI E AMATRICE: IMPRESE TORNINO A INVESTIRE

Visita nelle zone terremotate per il sottosegretario alla Ricostruzione, Vito Crimi, che questa mattina ha partecipato a due riunioni operative: la prima sul potenziamento del Presidio di assistenza socio-sanitaria di Amatrice, la seconda sulla situazione delle 103 chiese danneggiate del territorio. "Nella legge di bilancio abbiamo rinnovato e messo anche nuove misure per il sostegno al territorio- ha spiegato Crimi- Le imprese che investono qui avranno sgravi fiscali e contributi, per questo chiedo alle imprese di investire".

A ROMA PROGETTO IMUN: 4.500 STUDENTI AMBASCIATORI PER UN GIORNO

Oltre 4.500 studenti, protagonisti della piu' grande simulazione di processi diplomatici delle Nazioni unite, per quattro giorni vestiranno i panni di ambasciatori e lavoreranno a una vera risoluzione Onu. L'iniziativa si e' svolta questa mattina a Roma alla presenza del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. "Sono orgoglioso di seguire da otto anni questa avventura- ha spiegato il presidente della Regione Lazio- Bisogna scommettere sulla creativita' e la passione di una generazione".