Tg Roma e Lazio, le notizie del 13 maggio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

ROMA, CINQUE ROM FERMATI PER OMICIDIO DONNA 89ENNE A MONTESACRO

Sono cinque rom - di eta' compresa tra 20 e 42 anni - i responsabili dell'omicidio dell'89enne Anna Tomasino, spintonata e colpita domenica 5 maggio a Roma da due ladri entrati nel suo appartamento in via Pizzo Bernina, nella zona di Montesacro. La donna e' morta lunedi' scorso in seguito alle ferite riportate. Tre dei fermati sono stati individuati tra il campo nomadi di via Salviati e la stazione ferroviaria di Pomezia, uno a Ventimiglia e uno a Torino. A catturare i sospettati sono stati i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina in collaborazione con la Polizia.

STUDENTI A SAPIENZA CONTRO FORZA NUOVA: FASCISMO NON È OPINIONE

Striscioni e cori antifascisti davanti alla facolta' di Lettere dell'universita' La Sapienza di Roma per accogliere il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano. "Siamo tutti antifascisti" hanno intonato centinaia di studenti nel cuore della Citta' universitaria, radunati prima sotto al rettorato e poi in piazzale Aldo Moro, dove Forza Nuova aveva annunciato una manifestazione, poi non autorizzata dalla Questura. Una cinquantina di appartenenti al gruppo di estrema destra ha pero' sfilato in corteo.

COMMERCIO, COIA: SOSPENDIAMO ITER DELIBERA ROTAZIONI AMBULANTI

Dopo aver annunciato una delibera per trasformare le rotazioni degli ambulanti in postazioni fisse, da assegnare tramite bando come risposta alle inchieste che hanno travolto il settore, il Movimento Cinque stelle ha deciso di sospendere l'iter del testo. Ad annunciarlo oggi il presidente della commissione capitolina Commercio, Andrea Coia: "Per ribadire la nostra volonta' di fare un percorso partecipato- ha spiegato Coia- sospendiamo l'iter della delibera, ma andiamo avanti senza sosta per far rispettare la legge".

ANNUNCIO MELONI: SERGIO PIROZZI TORNA IN FRATELLI D'ITALIA

L'ex sindaco di Amatrice e consigliere regionale, Sergio Pirozzi, torna in Fratelli d'Italia. Lo ha annunciato oggi la presidente Giorgia Meloni. "Sono onorato della sua fiducia" ha commentato Pirozzi, nominato responsabile nazionale emergenze e prevenzione grandi rischi del partito. Intanto alla Pisana sono cambiati i presidenti di due commissioni: la Bilancio, guidata ora da Fabio Refrigeri, e quella ai Lavori pubblici, passata a Eugenio Patane'.