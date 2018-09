Tg Roma e Lazio, le notizie del 11 settembre 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

'MONDO DI MEZZO', C'E' MAFIA: A BUZZI 18 ANNI E A CARMINATI 14

Mafia Capitale c'e' stata. La terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha ribaltato oggi la sentenza di primo grado del processo sull'indagine 'Mondo di Mezzo' riconoscendo l'associazione per delinquere di stampo mafioso per alcuni degli imputati. Tuttavia c'e' stata una riduzione delle pene: Salvatore Buzzi, dai 19 anni del primo grado, e' passato a 18 anni e 4 mesi. Ancora piu' corposa la riduzione per Massimo Carminati: nel caso dell'ex Nar si e' passati dai 20 anni del primo grado ai 14 anni e sei mesi dell'appello. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha voluto assistere alla lettura della sentenza: "E' la conferma- ha detto- che il sodalizio tra imprenditoria criminale e una parte della politica corrotta, ha devastato Roma".

CAFAROTTI: CHIUSURE DOMENICALI? ROMA HA NECESSITÀ DA METROPOLI

"Roma e' una grande metropoli, ha stili di vita da grande metropoli e necessita' da grande metropoli. Percio' alcune aperture devono rimanere". Lo ha detto l'assessore al Commercio di Roma Capitale, Carlo Cafarotti, commentando la proposta del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, di chiudere gli esercizi commerciali la domenica. Cafarotti ha partecipato stamani all'intesa siglata in Campidoglio tra il Centro Agroalimentare di Roma e il Mercato Internazionale di Parigi-Rungis. L'obiettivo sara' quello di incentivare il commercio dei prodotti agricoli romani a Parigi e quelli della Capitale francese nella Citta' eterna. Raggi

PRESENTA NUOVA CICLABILE VIA PRENESTINA, PRONTA IN 2 ANNI

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha presentato stamani il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova pista ciclabile sulla via Prenestina. Il percorso, lungo oltre cinque chilometri, si snodera' tra Porta Maggiore e viale Palmiro Togliatti. I lavori dureranno circa trecento giorni e inizieranno nell'estate del 2019. "Stiamo cercando di dare una vera alternativa a quei cittadini che vogliono spostarsi in sicurezza sulle due ruote" ha spiegato Raggi. L'assessore alla Mobilita', Linda Meleo, ha invece annunciato che per il Grab, il Grande raccordo anulare delle bici, e' stata aperta la Conferenza dei servizi.

ENTRO 31 DICEMBRE NUOVO CONTRATTO SERVIZIO COMUNE ROMA-AMA

Entro il 31 dicembre entrera' in vigore il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e Ama. Le principali novita' riguardano la definizione delle aree di attivita' di Ama e l'inserimento di alcune tipologie di aree verdi, come quelle di pregio, di interesse storico-culturale e il verde archeologico. Intanto in queste ore sono in corso gli incontri tra l'assessore comunale al Bilancio, Gianni Lemmetti, e i sindacati che hanno proclamato per venerdi' 14 lo sciopero del personale di Ama chiedendo lo sblocco del turn over e l'approvazione del bilancio dell'azienda.