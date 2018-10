Tg Roma e Lazio, le notizie del 11 ottobre 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

CUCCHI, CARABINIERE AMMETTE PESTAGGIO E ACCUSA DUE COLLEGHI

Colpo di scena durante il processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte di Stefano Cucchi, il geometra romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e morto la settimana dopo all'ospedale Pertini. Il carabiniere Francesco Tedesco ha ammesso il pestaggio e ha accusato i colleghi Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo della violenta aggressione. In particolare e' emersa una nota di servizio che il militare avrebbe redatto dopo la morte del giovane, nota in cui lui stesso confessava come andarono le cose quella notte. La sorella di Stefano, Ilaria, ha commentato su Facebook: "Il muro e' stato abbattuto. Ora sappiamo e saranno in tanti a dover chiedere scusa a Stefano e alla famiglia Cucchi".

NUOVO COLPO AL CLAN SPADA, SEQUESTRATI BENI PER 19 MLN EURO

Nuovo colpo al clan Spada. I militari della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione stamani a cinque decreti di sequestro di beni, emessi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale nei confronti di altrettanti esponenti di spicco del clan, per un valore complessivo pari a quasi 19 milioni di euro. L'operazione ha posto i sigilli a diciotto societa', quattro ditte individuali, quote societarie, sei associazioni sportive di Ostia, quattro immobili e poi auto, moto, conti correnti, rapporti assicurativi, azioni. Tra le proprieta' requisite c'e' anche la Femus Boxe, la palestra teatro nel novembre scorso della testata al giornalista Rai, Daniele Piervincenzi.

ROMA, DOMANI A RISCHIO BUS E METRO PER SCIOPERO TRASPORTI

Sara' un altro venerdi' nero per i trasporti quello di domani a Roma, a causa dello sciopero di 24 ore indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti, e per quello di 4 ore di Cgil, Cisl e Uil che interessera' le linee periferiche gestite dalla societa' Roma Tpl. Per quanto riguarda l'Atac, l'agitazione coinvolgera' bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Per i bus periferici della Roma Tpl lo sciopero sara' di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30.

TORNANO LE 'LEZIONI DI STORIA' DEDICATE A CARATTERE ITALIANI

E' dedicata al carattere degli italiani il nuovo ciclo di 'Lezioni di Storia', ideata dalla casa editrice Laterza, che prenderanno il via domenica 18 novembre, sempre all'Auditorium Parco della Musica. Il tema sara' articolato attraverso il racconto di 9 figure storiche che hanno contribuito a formare il carattere degli italiani: da Dante a Caterina da Siena, da Leonardo Da Vinci a Cavour. "In tredici anni abbiamo avuto oltre 130mila partecipanti con oltre 100 Lezioni all'attivo" ha sottolineato il presidente della Fondazione Musica per Roma, Aurelio Regina. Tutte le lezioni saranno introdotte dallo scrittore Paolo Di Paolo.