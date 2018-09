Tg Roma e Lazio, le notizie del 10 settembre 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi www.dire.it

ROMA, CON AUTO-ARIETE RAPINANO FARMACIA A COLLI ANIENE

Una banda di cinque persone ha rapinato una farmacia di Colli Aniene usando una vecchia Lancia come auto-ariete. Come si vede nel video registrato dalle telecamere di sorveglianza della farmacia, i banditi hanno lanciato a tutta velocita' l'auto, che ha sfondato la serranda fino a entrare nel negozio. A quel punto per i cinque e' stato facile entrare e rubare la cassaforte, al cui interno c'erano 7 mila euro. Quindi la fuga a bordo di un Fiat Ducato. Sulle tracce della banda una pattuglia della Guardia di Finanza, che li ha inseguiti fino a quando il furgone ha sbandato. Uno dei ladri e' stato bloccato, mentre i complici sono riusciti a fuggire tra i campi vicini. Il rapinatore arrestato, dopo il rito direttissimo, e' stato condannato e, poco dopo, rilasciato perche' incensurato.

RAGGI: BANDO SERVIZIO CIVILE, 36 PROGETTI PER 281 RAGAZZI

Trentasei progetti divisi per categorie per un impiego totale di 281 ragazzi tra i 18 e i 28 anni, con un rimborso di 433 euro mensili per un periodo di un anno. Sono i numeri del nuovo bando 2018/2019 per il Servizio civile volontario di Roma Capitale, presentato oggi dal sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Dobbiamo puntare a includere sempre piu' ragazzi" ha detto la prima cittadina, annunciando inoltre l'arrivo dei bandi per il verde: "Dopo una corsa a ostacoli di due anni li stiamo concludendo, una notizia che fa piacere a tutti".

ROMA, ARRIVA PROGETTO PEDONALIZZAZIONE PIAZZA SAN MARCO

Pedonalizzare il tratto finale di via dell'Ara Coeli ed eliminare le auto in sosta in piazza San Marco, per creare una passeggiata protetta che dal Campidoglio arrivi fino a Via del Corso. E' il progetto esaminato oggi dalla commissione Mobilita' del Comune di Roma durante una ricognizione sul campo. L'intenzione e' di partire da piazza San Marco, di fronte a piazza Venezia, oggi ridotta a un giardinetto con un unico marciapiede degradato e diverse auto in sosta vietata. "L'intervento sulla piazzetta non avrebbe un impatto particolare sulla viabilita' ordinaria" ha sottolineato il presidente della commissione, Enrico Stefa'no.

CINEMA AMERICA IN PIAZZA CHIUDE CON RECORD 150MILA SPETTATORI

Oltre 150mila spettatori, 200 serate di proiezioni gratuite, 70 incontri e dibattiti con attori e registi e 40 ragazzi contrattualizzati per tutta la stagione. Con questi numeri si e' chiusa a Roma 'Il Cinema in Piazza', la manifestazione organizzata dal Piccolo Cinema America che dall'1 giugno all'8 settembre, ha animato le notti estive romane. Dal liceo Kennedy a piazza San Cosimato a Trastevere, dal Parco Casale della Cervelletta a Colli Aniene fino al Porto turistico di Roma a Ostia, sugli schermi sono sfilate le immagini dei grandi del cinema italiano e internazionale. "Grazie ragazzi, avete reso roma piu' bella e allegra" ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.