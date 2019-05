Tg Roma e Lazio, le notizie del 10 maggio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione dioggi - www.dire.it

CASAL BRUCIATO, PROCURA INDAGA PER ISTIGAZIONE A DELINQUERE A DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine, che al momento non contiene indagati, per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, in relazione ai fatti che si sono verificati a Casal Bruciato. Nei giorni scorsi diversi manifestanti vicini al movimento di estrema destra Casapound avevano cercato di impedire a una famiglia rom di prendere possesso di una casa popolare regolarmente assegnata dal Comune.

ZTL TRIDENTINO. DA LUNEDÌ PRE-ESERCIZIO VARCHI ELETTRONICI, STOP AI MOTOCICLI

Accesi da lunedi' 13 maggio i varchi a protezione del cosiddetto Tridentino, nel centro di Roma. Nel periodo di pre-esercizio, della durata di almeno 30 giorni, e nell'orario di attivazione dei varchi, l'area sara' presidiata dai vigili della Polizia locale. Sara' interdetto l'accesso alle automobili non autorizzate ma anche a ciclomotori e motocicli. I 6 varchi sono posizionati in via di Ripetta, via dei Pontefici, via Condotti, via di Propaganda, via di San Sebastianello e via del Gambero. La nuova mini Ztl sara' attiva dalle 6.30 alle 19, dal lunedi' al venerdi' (festivi esclusi) e il sabato dalle 10 alle 19.

RIPARTE 'TORNO SUBITO', ZINGARETTI: RIMETTERE AL CENTRO GIOVANI

Formarsi in giro per il mondo per poi tornare in Italia per mettere in pratica le conoscenze acquisite. Riparte con questi obiettivi 'Torno Subito', uno dei progetti cardine della Regione Lazio, la cui sesta edizione e' stata presentata ufficialmente questa mattina dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti. "I dati economici della produzione industriale segnano -1,4%- ha spiegato il governatore e segretario del Pd- bisogna reagire per salvaguardare una nuova generazione che rischia di non avere speranza. Con 'Torno subito' si rimette al centro la questione giovanile". In questi anni sono stati oltre 7.000 i giovani coinvolti.

SVOLTA SUGLI AMBULANTI A ROMA, M5S PREPARA ADDIO ALLE ROTAZIONI

Il Movimento Cinque stelle si prepara a eliminare le rotazioni degli ambulanti romani dopo le inchieste che hanno coinvolto esponenti della famiglia Tredicine e funzionari del Comune di Roma. La decisione di sostituirle con i posteggi fissi assegnati tramite bando e' contenuta in una delibera di iniziativa consiliare di cui il primo firmatario, Andrea Coia, ha parlato alla Dire. La sostituzione del sistema a favore dei posti fissi eliminerebbe alla radice il problema delle assegnazioni dei posteggi piu' ambiti e i rischi di racket. "L'obiettivo- ha aggiunto Coia- e' approvare il nuovo sistema entro due anni".