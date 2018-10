Tg Roma e Lazio, le notizie del 1 ottobre 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

ROMA, FLOTTA 'ECOOLTRA' PASSA DA 160 A 440 SCOOTER

Entro novembre 'eCooltra' aumentera' la propria flotta di scooter elettrici in sharing a Roma, passando da 160 a 440. Tutte le due ruote dell'operatore saranno sostituite con un nuovo modello, Askoll, al 100% made in Italy con una sella ampliata e allungata per una maggiore comodita' e un sofisticato sistema computerizzato che si interfaccia con la nuova app. A presentare le novita' oggi e' stato il ceo di eCooltra, Oriol Marimon, insieme alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Noi abbiamo da sempre puntato sulla mobilita' sostenibile" ha detto la prima cittadina, ricordando che "il 13 aprile 2019 ci sara' la nuova edizione di Formula E".

UNIVERSITÀ, A OSTIA PRIMO CORSO IN ITALIA DI INGEGNERIA DEL MARE

Ostia diventa Polo Universitario grazie al primo corso di Ingegneria delle Tecnologie del mare dell'Universita' Roma Tre. Il corso e' stato presentato oggi negli spazi dell'ex Enalc Hotel dal rettore di Roma Tre, Luca Pietromarchi, e dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. La struttura, a ridosso del lungomare e chiusa da oltre 40 anni, si prepara ad accogliere centinaia di studenti e conta gia' 90 iscritti. "Abbiamo vinto la scommessa di far diventare Ostia una citta' universitaria- ha detto il governatore- Questo e' un modo di essere vicini a Ostia e la risposta dei giovani che si sono iscritti e' stata straordinaria".

SANITA', OGNI ANNO IN MEDIA 100 AGGRESSIONI A PERSONALE

Si e' riunito questa mattina per la prima volta l'Osservatorio sulla sicurezza degli operatori sanitari. Una struttura, fortemente richiesta dagli operatori, che ha l'obiettivo di esaminare le dimensioni del fenomeno delle aggressioni al personale sanitario. "In media ogni anno sono un centinaio le aggressioni denunciate- ha fatto sapere l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato- La maggior parte avvengono nei Pronto Soccorso o durante il trasporto di emergenza". Tre le linee d'intervento, tra cui il supporto alla vittima di aggressione sia da un punto di vista legale sia negli aspetti infortunistici.

DA OSTIA A TOR BELLA MONACA, ECCO STAGIONI TEATRI IN COMUNE

Dal teatro alla danza, dalla musica ai laboratori e alle iniziative dedicate al sociale. Il tutto a prezzi 'popolari', se non gratis. I quattro sipari dei Teatri in Comune sono pronti ad alzarsi sulla nuova stagione che da oggi a giugno 2019 animera' le strutture del Quarticciolo, Tor Bella Monaca, Villa Pamphilj e Ostia. Una "scommessa" quella di mettere in rete "esperienze cosi' diverse" attraverso il Teatro di Roma giocata dal vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, che ha rivendicato la scelta di fare sistema: "Questo passaggio e' avvenuto- ha sottolineato Bergamo- e oggi e' in campo pronto per crescere, come dimostrano le ottime programmazioni e i grandi numeri".