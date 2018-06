Tg Roma e Lazio, le notizie del 1 giugno 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.direi.it

RAGGI DÀ BENVENUTO A 350 NUOVI VIGILI: GIORNATA FESTA PER ROMA

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha dato il benvenuto stamani in Campidoglio ai nuovi 350 vigili neoassunti della Capitale. Gli agenti sono stati accolti dalla banda della Polizia locale, con una cerimonia in piazza che ha attirato l'attenzione di turisti e curiosi. "Benvenuti nel Corpo della Polizia municipale- ha detto Raggi- Forse avevate perso la speranza di essere assunti, ma oggi e' un giorno in cui si premia la vostra tenacia e quella dell'amministrazione. Ricordatevi che siete il biglietto da visita della nostra citta'".

FURTI DA MIGLIAIA DI EURO IN PALESTRE ESCLUSIVE: DUE ARRESTI

Due cittadini italiani di 44 e 30 anni aderivano alle offerte per usufruire dei giorni di prova nelle piu' esclusive palestre di Roma, esibendo un documento falso per non essere rintracciati. Una volta conquistata la fiducia dei gestori, si recavano negli spogliatoi e facevano razzia degli effetti personali dei frequentatori abituali custoditi all'interno degli armadietti, per poi sparire velocemente. Ma i Carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano li hanno scoperti e arrestati per furto aggravato, sostituzione di persona e frode informatica.

TOMBA DI 2.400 ANNI FA SCOPERTA DURANTE SCAVI ACEA A CASE ROSSE

La 'Tomba dell'atleta'. Cosi' e' stata chiamata la sepoltura romana risalente a circa 2.400 anni fa, scoperta in localita' Case Rosse nella periferia est della Capitale. La tomba, perfettamente conservata, e' venuta alla luce durante gli scavi di Acea per il raddoppio della condotta Castell'Arcione-Salone ed e' situata a circa due metri dal piano stradale. Insieme ai reperti ossei appartenenti a quattro persone, sono stati identificati anche 25 elementi di corredo prevalentemente in ceramica, un moneta di lega in bronzo e due strigilli di ferro.

DAL 27 GIUGNO LA 15ESIMA STAGIONE DEL SILVANO TOTI GLOBE THEATRE

William Shakespeare torna nella Capitale. Prendera' il via il 27 giugno la 15esima stagione del Silvano Toti Globe Theatre di Villa Borghese, appuntamento fisso delle estati romane, presentato oggi dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, insieme al direttore artistico Gigi Proietti. Quest'anno, per la prima volta, il Globe entrera' a far parte del circuito Teatro di Roma. In cartellone Otello, Sogno di una notte di mezza estate, La bisbetica domata, La Tempesta e il Mercante di Venezia