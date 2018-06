Tg Roma e Lazio, le notizie del 18 giugno 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it



STADIO ROMA, MONTUORI: SI FARA', ITER NON TOCCATO DA INCHIESTA

"Nel futuro di questa citta' sono certo che ci sara' lo stadio della Roma". Parola dell'assessore comunale all'Urbanistica Luca Montuori, che oggi ha voluto ribadire l'intenzione del Campidoglio di andare avanti con il progetto a Tor di Valle. "Nessuna parte della procedura e' toccata dall'inchiesta- ha spiegato Montuori- Se avremo conferma di questo, andremo avanti". Intanto il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando dell'inchiesta ha commentato: "Valutiamo le indagini, la cosa importante e' rispondere con la durezza massima". E sul coinvolgimento di Luca Lanzalone, ha aggiunto: "Si e' dimesso da presidente di Acea. E' quello che doveva fare e adesso la magistratura fara' il suo corso".

ROMA, NUOVE TARIFFE SOSTA: 3 EURO IN CENTRO E ADDIO ABBONAMENTI

Una vera e propria rivoluzione sta per abbattersi sulla sosta tariffaria a Roma. Presto parcheggiare in centro storico costera' tre euro l'ora, un euro e cinquanta nell'anello ferroviario. Inoltre ci sara' una riduzione delle fasce bianche e sara' cancellato il mini abbonamento mensile da 70 euro. E' quanto prevede il nuovo piano tariffario presentato questa mattina in commissione capitolina Mobilita'. Le nuove tariffe non sono ancora state approvate, servira' prima il via libera dell'Assemblea Capitolina. Sul tavolo, pero', la proposta dell'amministrazione Raggi e' chiara e ha per obiettivo "la riduzione del traffico privato" attraverso una rimodulazione delle tariffe dei parcheggi a fascia blu che in molti casi raddoppieranno.

DA FRATTURA FEMORE A INFARTO, MIGLIORANO LE CURE NEL LAZIO

Dall'intervento per la frattura del femore all'angioplastica primaria fino alla diminuzione dei parti cesarei, migliora la qualita' delle cure negli ospedali del Lazio. E' quanto emerge dai dati 2018 del Programma regionale valutazione esito degli interventi sanitari, presentati oggi dal governatore, Nicola Zingaretti. Nel caso di infarto, per esempio, l'angioplastica entro i 90 minuti e' passata dal 28% del 2012 al 50% del 2017. L'intervento entro due giorni per la frattura del femore e' passato dal 31% del 2012 al 54% del 2017. "Questi dati dovranno essere la base del nuovo modello di difesa del diritto alla salute del Lazio" ha sottolineato Zingaretti.

DA REA A FRESU, IL 1 LUGLIO PARTE STAGIONE A CASA DEL JAZZ

Enrico Rava, Danilo Rea, Fabrizio Bosso e Paolo Fresu: sono alcuni dei grandi artisti che dal 1 luglio saliranno sul palco della Casa del Jazz in occasione della 42esima edizione del Roma Jazz Festival, presentato oggi dal vice sindaco di Roma, Luca Bergamo, e dai vertici della Fondazione Musica per Roma. Sono venti i concerti in programma fino al 5 agosto, per una manifestazione che dopo dodici stagioni autunnali all'Auditorium Parco della Musica, torna estiva con gran parte della programmazione proprio alla Casa del jazz.