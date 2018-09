Tg Roma e Lazio, le notizie del 13 settembre 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi - www.dire.it

MANICHINO IMPICCATO E STRISCIONE DAVANTI A SEDE PD PONTE MILVIO

Un manichino di stoffa con un drappo tricolore al collo, impiccato davanti al cancello, e uno striscione con scritto 'Omicidi, stupri, degrado di stampo allogeno voi complici e mandanti'. E' la macabra scoperta fatta questa mattina dai ragazzi della sezione Pd a Ponte Milvio. L'intimidazione porta la firma del movimento neofascista Rivoluzione Nazionale. "Non ci facciamo intimorire da una banda di dementi e vigliacchi- ha commentato il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti- Si vengano a riprendere l'autoritratto che hanno appeso sul nostro cancello". Roma,

INTERVENTI SU PONTE MAGLIANA: MA OPERA NON A RISCHIO

Il Ponte della Magliana presenta alcune criticita' ma non e' a rischio strutturale. E' quanto emerso oggi nel corso della commissione capitolina Lavori Pubblici, dove il direttore del dipartimento, Fabio Pacciani, ha fatto il punto della situazione sullo stato dell'infrastruttura, alla presenza dell'assessore Margherita Gatta. "Sono pronti gli interventi per riportare l'opera al suo antico splendore- ha spiegato Pacciani- entro la prima parte del 2019 saranno sostituiti i giunti e gli apparecchi di appoggio delle campate".

RUTELLI LANCIA 'VIDEOCITTÀ', 60 EVENTI ANIMERANNO

Roma Oltre sessanta eventi in quasi cinquanta location, dal centro storico alle sale cinematografiche fuori dal Grande Raccordo Anulare, per dare un'immagine di Roma come luogo di creativita' artistica, artigianale e tecnologica. È l'obiettivo di 'Videocitta'', la rassegna ideata da Francesco Rutelli, presidente di Anica, che si svolgera' dal 19 al 28 ottobre, in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma. Tra gli appuntamenti piu' attesi il videomapping e il drive-in al Colosseo. "Le immagini entreranno nella citta' di Roma con decine di avvenimenti affascinanti- ha spiegato Rutelli- perche' vogliamo che i nostri giovani continuino ad essere leader a livello mondiale nella creativita'".

DOMENICA 23 SETTEMBRE TORNA A Roma LA HALF MARATHON

Domenica 23 settembre ritorna la 'Roma Half Marathon', la mezza maratona all'insegna della pace e dell'integrazione, dedicata quest'anno al premio Nobel Nelson Mandela. La manifestazione e' stata presentata oggi al Colosseo dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi: "E' un impegno che la nostra citta' rinnova per promuovere ideali di pace e di solidarieta'- ha detto la prima cittadina- Roma e' orgogliosa di ospitare un grande evento sportivo che ha tra i suoi principi ispiratori questi obiettivi". Cinque le tappe previste per sottolineare la partecipazione delle diverse confessioni religiose: San Pietro, la Sinagoga, la Moschea, la Chiesa Valdese e la Chiesa Ortodossa.