Test sierologici, ai vigili urbani ci pensa il Comune: esami al via dal 6 maggio

La Regione non li aveva previsti per la Polizia locale, esclusa dalla liste delle forze dell'ordine, e allora il Campidoglio ha deciso di fare da sè. Partiranno il 6 maggio i test sierologici per i 4mila vigili urbani della Capitale e per gli operatori presso gli sportelli aperti al pubblico, come ufficiali di Anagrafe e di stato civile. Serviranno a tracciare la "storia" del coronavirus all'interno del gruppo tramite l'individuazione degli anticorpi: chi ha contratto il coronavirus ed è guarito, magari senza sintomi, chi sempre senza sintomi è ancora infetto e rischia quindi di veicolarlo ad altri.

Il Comune acquisterà i kit tramite l'Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (Ipa). I test rapidi saranno di quelli con prelievo di sangue capillare dal dito della mano, dal costo indicativo intorno ai 15 euro, secondo quanto indicato in un'apposita delibera regionale.

"Non possiamo non esprimere il nostro apprezzamento per l'attenzione dimostrata nei confronti dei caschi bianchi romani" commenta il coordinatore romano UGL della Polizia locale Marco Milani. "Il monitoraggio nei confronti degli agenti sia elemento indispensabile nel garantire la sicurezza non solo dei lavoratori ma della cittadinanza tutta". Applausi a Raggi anche perché la Regione Lazio non aveva previsto tra le categorie di partenza per la somministrazione dei test i vigili urbani, solo forze dell'ordine (senza Polizia locale) e medici per i primi 300mila kit. Una "svista" che aveva mandato su tutte le furie il Comandante del Corpo Antonio Di Maggio, pronto a finanziare l'operazione di tasca sua.

"Da un anno che lavoro senza percepire alcun compenso" ha ricordato il numero uno dei Vigili urbani di Roma, ma "non esiterò a destinare parte della mia pensione per far eseguire tutti i test necessari agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale presso laboratori o strutture private". Dalla Pisana il tentativo di gettare acqua sul fuoco. "Stiamo predisponendo un protocollo con Anci Lazio e Upi Lazio affinché i Comuni e Province, a spese della Regione effettuino i test". Già, ma la sindaca intanto si è portata avanti. "Dopo oltre un mese e mezzo di emergenza e in attesa che si completi iter della Regione Lazio, abbiamo deciso di intervenire subito e autonomamente con l'avvio dei primi test" ha commentato l'assessore al Personale Antonio De Santis

Cosa sono i test sierologici?

A differenza dell'ormai noto "tampone", esame di laboratorio che serve per individuare la presenza del coronavirus all'interno delle mucose respiratorie, i test sierologici servono ad individuare tutte quelle persone che sono entrate in contatto con il virus. Mentre i primi forniscono un'istantanea sull'infezione, i secondi "raccontano" la storia della malattia. Attraverso i test sierologici infatti è possibile andare a individuare gli anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus, consentendo di sapere quante persone hanno realmente incontrato il virus. Ciò è importante soprattutto alla luce del fatto che molte persone con Covid-19 hanno avuto sintomi blandi o addiruttura sono asintomatiche.

Gli anticorpi vengono prodotti in caso di infezione, ma a seconda della tipologia, possono permanere nel sangue anche se la malattia è stata contrattata - magari senza sintomi - da diverso tempo. Da qui la necessità di effettuare comunque un "tampone" in caso di positività, per capire se la persona è ancora infetta o se semplicemente ha superato l'infezione ed è rimasta immune.

