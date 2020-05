Coronavirus Roma, test sierologico gratuito a chi dona il sangue

Test sierologici gratuiti per chi dona abitualmente il sangue. Ad annunciarlo è l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato che, al termine del consueto bollettino giornaliero nella Regione sui casi di coronavirus, ha sottolineato come la circolare per gli esami medici sia stata pubblicata.

Nel frattempo i test sierologici e gli esami che la Regione. Ad oggi su 25.371 test sierologici effettuati solo il 2,3% del campione ha sviluppato gli anticorpi al coronavirus mentre due giorni fa la percentuale era del 2,17. Attenzione però, "il test non è una patente di immunità", come ha già sottolineato il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, dott. Giuseppe Ippolito.

Serve piuttosto a riscostruire la storia epidemiologica del Covid-19 sul territorio. Chi volesse effettuare il test da semplice cittadino può rivolgersi a uno dei 60 laboratori pubblici e privati convenzionati con la regione, dove il prezzo fissato non può superare i 15 euro.

Nel frattempo mercoledì è stato firmato un protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Anci e Upi finalizzato ad estendere l'indagine di sieroprevalenza agli operatori di polizia locale dei comuni, delle province e della Città Metropolitana del Lazio, coinvolti nelle attività di contrasto alla diffusione dell’infezione da Sars‐Cov‐2.

I test sierologici, per cui la Regione Lazio si impegna a coprire gli oneri finanziari, quantificati in euro 200mila per l'anno 2020, hanno lo scopo di aumentare la conoscenza dello stato di salute di determinate categorie di lavoratori, maggiormente impegnati nel contrasto alla diffusione del virus.

Il test, su base individuale e volontaria, "è stato effettuato nella prima fase agli operatori sanitari, agli operatori delle forze dell'ordine e assimilati o comunque coinvolti nell'assistenza nel periodo epidemico in strutture della Regione Lazio, mentre oggi saranno estesi a questa categoria con le stesse modalità", spiega la Pisana in una nota aggiungendo: "Dunque il personale soggetto all’indagine dovrà essere preventivamente informato della valenza e dei limiti del test e dovrà sottoscrivere l’autorizzazione all’utilizzo dei suoi dati e risultati ai fini di sanità pubblica". Le indagini saranno coordinate dal Medico Competente, con la collaborazione del Comando del Corpo di Polizia Locale e, dove necessario, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ente locale di appartenenza.

L'assessore alla sanità nella Regione Lazio Alessio D'Amato: "E' stata emessa la circolare per effettuare il test sierologico gratuito per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV 2 ai donatori abituali di sangue"

