Terremoto Roma, il sindaco di Gallicano nel Lazio: "Paura sì ma nessun danno"

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella zona est della provincia di Roma, alle 00:52.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato a 10 km di profondità

con epicentro tra Gallicano nel Lazio e Colonna. Non si hanno notizie di danni a persone o cose, anche se la scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione.

La scossa "ha provocato molta paura ma non risultano danni e persone né a case, nè a edifici pubblici e storici", ha detto Angelo Rossi, il sindaco di Gallicano del Lazio, Comune a circa una quarantina di chilometri dalla Capitale, che subito dopo la scossa si è attivato per verificare la situazione.



Subito dopo il sisma è stato fatto un sopralluogo in diverse aree, compreso quella dell'epicentro. Secondo le testimonianze i lampadari hanno oscillato pochissimo ma i letti sono sobbalzati anche di 10-15 centimetri, hanno riferito i cittadini".

Nessun danno né nella Cattedrale né nella sede del Municipio, che è un palazzo del '600. Il presidente Zingaretti è rimasto in contatto con i vertici della Protezione Civile Regionale per monitorare la situazione e valutare ogni tipo di emergenza. Le associazioni di volontariato della Protezione civile regionale sono intervenute immediatamente per verificare la situazione e valutare ogni tipo di necessità per la popolazione.

L'evento è stato avvertito distintamente soprattutto da chi abita ai piani alti degli edifici a Roma est. L'epicentro a Gallicano nel Lazio. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione soprattutto ai Castelli Romani e a Palestrina, ma anche a Ostia e Casal Palocco.