Terremoto in Albania, l'impegno dei vigili del fuoco del Lazio

Il contingente dei Vigili del Fuoco del Lazio, inviato nella costa albanese settentrionale per il sisma dello scorso 26 novembre, ha fatto rientro questa notte in Italia, sbarcando a Bari nelle prime ore del mattino.

Prima di partire da Durazzo il personale VF è stato pubblicamente ringraziato a nome del Governo, del Ministro della Difesa e del Capo di Stato Maggiore albanese per l’aiuto portato in un momento così difficile, a conferma dei buoni rapporti di vicinato con l’Italia.



Queste le prime parole del Team leader USAR (urban search and research) Lazio Stefano Biagioli: "Esperienza emozionante e intensa come ci troviamo e vivere in queste situazioni, con il nostro lavoro speriamo di aver dato un po' di sollievo ai familiari delle vittime. Ci portiamo a casa il calore del popolo albanese che ha reso il nostro compito più lieve, oltre alla consapevolezza che il nostro impegno, riconosciuto a livello internazionale, è un punto di orgoglio per tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".