Terremoto Amatrice: taxi gratis da Roma per il pranzo solidale

Passaggio in taxi gratuito da Roma per il pranzo solidale che si terrà ad Amatrice a due anni dal sisma dell'agosto 2016. E' l'iniziativa dei tassisti romani "Tutti Taxi per Amore" prevista per sabato 29 settembre. Le corse gratutite saranno offerte a tutti coloro che vorranno partecipare al pranzo solidale promossa dall'associazine dei tassisti romani. "Faremo quello che sappiamo fare bene: i tassisti – spiega Marco Salciccia, presidente di ‘Tutti Taxi per Amore’ –. Il terremoto oltre a portare via amici, parenti e affetti rischia di portare via anche la memoria. C’è bisogno di ritessere i fili, riportare le persone in quei luoghi affinché anche l’economia riesca a ripartire. E questo, nel nostro piccolo, è quello che faremo sabato con un pranzo in allegria che tra buon cibo e musica possa portare un po’ di serenità e un aiuto concreto a chi sta lottando per rimettere insieme i pezzi della propria vita".

Taxi gratis per il pranzo solidale di Amatrice

Oltre 60 le auto bianche a pagamento pronte ad arrivare ad Amatrice. Appuntamenti alle 8:00 di sabato prossimo in via Sabotino (a Prati), piazza di Val Fiorita (adiacente metro B Eur Fermi) e piazza di Cinecittà. Mentre alle 8:30 appuntamento è in piazza di Saxa Rubra (a Roma nord).