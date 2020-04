Coronavirus, supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta a Roma e nel Lazio

Negozi di alimentari chiusi per Pasqua e Pasquetta nel Lazio. Così ha deciso la regione Lazio che in queste ore pubblicherà l'apposita ordinanza.

Il provvedimento, frutto anche del contributo dei sindaci in una riunione con l’Anci Lazio, disporrà appunto la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, per la vendita di generi alimentari, compresi quelli all’interno dei centri commerciali, nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 aprile, ossia Pasqua e Pasquetta.

Resteranno esenti dall’obbligo di chiusura gli esercizi la cui apertura è autorizzata da precedenti ordinanze, ossia farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio.

Il testo dell’ordinanza prevede inoltre che la possibilità di vendere al dettaglio articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20), purché ciò avvenga all'interno di attività di vendita di generi alimentari (come, a titolo di esempio, nei supermercati), di altri esercizi commerciali non soggetti a chiusura (ad esempio nelle tabaccherie). Anche attività tenute a rimanere chiuse (come le librerie o le cartolerie ecc.) potranno vendere questo tipo di articoli purché via internet, televisione, corrispondenza, radio o telefono.

Alcuni comuni della regione hanno già provveduto in autonomia a emanere ordinanze in merito. Come nel piccolo centro urbano di Frascati, nell'area dei Castelli romani. Il sindaco Roberto Mastrosanti ha firmato un'ordinanza (la N. 72 del 08-04-2020) che prevede la completa chiusura al pubblico nelle giornate del 12 e 13 aprile 2020 (Pasqua e Pasquetta) di tutte le attività commerciali al dettaglio su area privata ed area pubblica, di generi alimentari e non alimentari e di prima necessita , ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai.

