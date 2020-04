Coronavirus: supermercati chiusi il 25 aprile e 1 maggio a Roma e nel Lazio

I supermercati, a Roma e nel Lazio, resteranno chiusi anche il 25 aprile e il 1 maggio, le altre due festività in calendario ai tempi del coronavirus. A stabilirlo un'ordinanza della regione Lazio. Avverrà quindi come a Pasqua e a Pasquetta e il divieto di apertura riguarderà tutti gli esercizi commerciali che da decreto della presidenza del Consiglio possono stare aperti in queste settimane. Con l'eccezione dei centri agroalimentari all'ingrosso e delle categorie già esentate da precedenti provvedimenti: farmacie, parafarmacie, edicole e aree di servizio.

Fino al 3 maggio orari ridotti per i negozi

Nella stessa ordinanza è stata anche stabilita la proroga fino al 3 maggio della disciplina oraria fissata lo scorso 17 marzo scorso: dalle 8.30 alle 19.00 nei giorni feriali e dalle 8.30 alle 15.00 la domenica, per tutte le attività autorizzate a rimanere aperte (sono esentati farmacie, parafarmacie, edicole e aree di servizio).

Posticipata la riapertura delle librerie

Sempre nel provvedimento odierno la regione ha posticipato la riapertura delle librerie. Potranno tornare in attività dal 20 aprile. Una settimana dopo quanto stabilito dal decreto della Presidenza del Consiglio del 10 aprile, per dare tempo ai commercianti di organizzare le misure di sicurezza all'interno degli esercizi.

"Questo per dare il tempo agli esercenti di poter organizzare le misure di sicurezza previste dall’Allegato 5 del decreto - spiega l'assessore alle attività produttive Paolo Orneli - come ad esempio trovare soluzioni per garantire il distanziamento minimo tra le persone nell'accesso e nell'uscita dai locali e durante la loro permanenza, reperire dei guanti monouso da distribuire all’ingresso e favorire l’igienizzazione dei locali. Vogliamo che le librerie riaprano, ma questo deve avvenire nella sicurezza assoluta di lavoratori e clienti".

