SuperEnalotto, Roma e provincia ancora a segno: la Dea Bendata premia Ostia Nettuno

Roma e provincia ancora a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato sera nella Capitale ed a Nettuno sono state centrate due vincite con i 5, da 18.443,84 euro ciascuna. A Roma la schedina vincente è stata convalidata all'Emporio Beach di Lungomare Toscanelli 2, in località Ostia Lido. A Nettuno, Comune del litorale laziale, la giocata vincente è stata convalidata al Gran Caffè Cavour di via Cavour 84.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 66,4 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e terzo al mondo. L’ultimo "6" è stato centrato lo scorso 13 agosto, con 209,1 milioni, premio più alto assegnato nella storia del gioco, a Lodi (Milano), mentre nel Lazio, come riporta Agipronews, il Jackpot manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.