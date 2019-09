SuperEnalotto, la dea bendata bacia il Laurentino: vinti 40mila euro

Roma ancora a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso dell'estrazione di sabato sera è stato centrato un 5 da ben 40.060,33 euro.

SuperEnalotto: al Laurentino un "5" da 40mila euro

La giocata vincente, così informa Agipronews, è stata effettuata al Bar di via Ignazio Silone 78 nel quartiere Laurentino. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 62,8 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e terzo al mondo.

Nel Lazio il jackpot manca dal 2012

L’ultimo "6", da 209 milioni, è stato centrato lo scorso 13 agosto, mentre nel Lazio il Jackpot manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, entrambi a Roma: uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.