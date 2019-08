Superenalotto: sfiorato il jakpot milionario, vincite a Roma e sul litorale

Tre i vincitori che nella serata di giovedì 8 agosto hanno sfiorato il jackpot milionario nel Lazio. Vincite da 20mila euro ciascuna per aver centrato il “5”. I primi due sono finiti a Roma e provincia, uno nella Capitale (all'Aroma Cafè di via Santa Maria del Buon Consiglio 49) e uno ad Anzio (al bar Meeting Point di via delle Cinque Miglia, KM 3). L'ultima estrazione ha portato bene anche a un giocatore di Minturno (LT), la cui schedina è stata convalidata in via Principe di Piemonte 56.

Jackpot da 207 milioni di euro

Chi bacerà la dea bendata alla prossima estrazione? Il Jackpot è salito a 207,5 milioni ed è il premio più alto nella storia del gioco e anche il più alto al mondo. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre nel Lazio il Jackpot manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.