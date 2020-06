Suburra, il Comune autorizza le riprese: al via il ciak della terza serie nel cuore di Monteverde

Fonte Agenzia Dire - È pronto di nuovo il set della terza stagione di 'Suburra', la prima serie Netflix di produzione italiana. Dopo le voci dei giorni scorsi, da ieri le riprese - e la sosta di tutte le strutture legate alla realizzazione delle immagini - sono state autorizzate dal Comune di Roma.

Camion, attori e materiale di scena fino all'8 luglio si troveranno nel cuore di Monteverde per realizzare il gran finale dopo l'interruzione forzata a causa della pandemia.

L'ok degli uffici capitolini è stato protocollato ieri, quindi proprio in questi giorni chi si trova a camminare per via Paola Falconieri e via Leone XIII, che taglia in due villa Pamphili, può imbattersi in Alessandro Borghi e negli altri protagonisti della serie. In attesa di vedere tutti sullo schermo il prossimo autunno, quando la terza serie sarà trasmessa su Netflix.